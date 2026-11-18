О кръжна прокуратура – Пловдив повдига обвинения спрямо 11 души, сред които и четирима непълнолетни, за участие в крайнодясната расистка организация „Ку-клукс-клан - Дивизия Пловдив“, съобщиха от държавното обвинение.

За съществуването и дейността на организацията е станало известно по време на разследването за извършеното убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в града на 4 август тази година.

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Спрямо 32-годишен мъж е повдигнато обвинение, че е ръководил организацията в периода януари 2025 г. до 16 ноември тази година. Според обвинението нейната цел била слово, печат, електронни информационни системи и по друг начин да проповядва и подбужда към дискриминация, насилие и омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и сексуално ориентация.

Към момента прокуратурата повдига обвинения и спрямо 10 установени членове на организацията - мъже, сред които и четирима непълнолетни на възраст 16 и 17 г.

На 17 ноември е била проведена съвместна специализирана операция на служители на Областната дирекция на МВР – Пловдив и Териториална дирекция „Национална сигурност“ под ръководството на Окръжна прокуратура – Пловдив. При извършени претърсвания и изземвания в Пловдив и Раковски на 14 адреса - жилища и прилежащи постройки, обитавани от членовете на структурата, и в две моторни превозни средства, са били намерени различни веществени доказателства. Сред тях са книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски, свастики и други вещи, доказващи принадлежност към крайнодясната расистка организация. На един от адресите е било открито и знамето на пловдивската структура. Установено е, че нейните членове са се събирали в горепосочения период на различни публични места в Пловдив, включително и в заведения.

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Ръководителят на групата е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.