"Има ли значение чии са дроновете, които представляват заплака за националната несигурност? Няма абсолютно никакво значение".

Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов.

"В последните случаи снимките, които бяха получени от дрона, бяха изпратени на абсолютно всички наши съюзници и партньори. Отговор от тяхна страна все още няма. Мина достатъчно дълго време. Очакваме отговор от тяхна страна. Това не е случайно", каза Стоянов.

Министърът на отбраната: Дроновете няма да спрат

Според него "изключително налепи са шегите на някои позиционни лидери в тази ситуация, когато се губят човешки живот и когато екипажите от военноморските сили и военните полагат невероятни усилия за спасяване на човешки животи".

Военният министър подчерта за това от коя страна идват дроновете, потапящи кораби край българските брегове, че "има образувано досъдебно производство. Отговор трябва да даде Военна прокуратура, съдебната система, не Министерство на отбраната. Министерството на отбраната не е разследващ орган".

"Решението да се свика Консултативен съвет е в правомощията на президентската институция. Към момента аз не виждам някаква съществена нужда и разлика от това, което беше преди един месец. Така че ситуацията е не по-различна", заяви Стоянов и посочи, че според него напрежението в Черно море ще продължи.

Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос

"От българска страна ние повече мерки няма как да вземем. Всичко, с което разполагаме, е на крайбрежието. То е разположено там. То работи и в момента. Имаме и самолети, и вертолети, и зенитно-ракетни комплекси, и всичко. Трябва да се отчете обаче нещо много важно. За разлика от Румъния, където действат техните изтребители F-16, те работят единствено и само в териториалното море, в тяхното си въздушно пространство и в тази част на страната, където няма граждански трафик, а край България гражданският трафик никога не е спирал, напротив. Така че при необходимост трябва да бъдем много внимателни и трябва да се вземат предварителни мерки, да не би да се случи някоя неприятна ситуация с гражданския трафик. Това е много важно за нас. Мерките за безопасност са много важни", обяви Стоянов.

"Има закони, има Конституция на Република България, член 131 на Закона за отбраната и въоръжените сили, има конвенция за морското право на ООН. Това е международно право, което трябва да бъде спазва и там ясно е записано кой има право, в каква ситуация, какво да прави. Много е лесно на хора, които не носят абсолютно никаква отговорност, да ходят по телевизиите да обясняват как може да се унищожи един дрон в икономическата зона", добави Стоянов.