Танкерът GAS HUSKY, натоварен с над 3400 тона пропан-бутан, потъна в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Bъздухоплавателно средство, вписано като хеликоптер Sikorsky UH-60M Black Hawk на армията на САЩ, е кръжал близо шест часа над района, в който през нощта на 16 срещу 17 ноември беше ударен газовозът GAS HUSKY.

Това показва анализ на Maritime.bg на данните за полета в отворени източници и на AIS данните за кораба. Анализът показва, че въздухоплавателното средство минава на 6,6 морски мили от газовоза минути след като той спира. GAS HUSKY е напуснат по-късно от екипажа си, съобщава Maritime.bg.

Шест часа над морето

Според данни с отворен достъп машината с регистрация 19-21094 се появява в 18:12 ч. българско време района на Варна. Полетът продължава до 00:03 ч. на 17 ноември, като почти през цялото време е на около 8050 фута (около 2450 м) над морето, източно от Варна и Бяла.

В 21:38 ч. апаратът минава на 1,7 мили от точката, в която по-късно спира GAS HUSKY. Газовозът тогава е още на около 23 мили в южно направление.

В 23:43 ч. въздухоплавателното средство е на около 37 мили източно от тази точка и се насочва на запад. В 23:53 ч. минава на 6,6 мили от газовоза и на 7,6 мили от мястото, където ден по-рано беше ударен BETUL 8.

Десет минути по-късно полет тракерите с отворени данни спират да получават сигнал от въпросното въздухоплавателно средство, докато се снижава към Варна.

Данните поставят въпрос и за самата идентификация. Скоростта, изчислена от позициите, е средно около 250 възела при постоянна височина в продължение на часове. Това е много над възможностите на UH-60М, чиято максимална скорост е около 150-160 възела, и съответства по-скоро на самолет. Възможно е транспондерът да е вписан грешно в базите с отворен достъп.

Източници на Maritime.bg коментират, че това е честа практика при военни операции.

Газовозът спира около 23:40 ч.

Според данните от системата за автоматична идентификация (AIS) GAS HUSKY излиза от схемата за разделяне на движението на Босфора в 16:11 ч. на 16 ноември, на път за Мидия, Румъния.

В 16:44 ч. влиза в зоната на Черно море, която застрахователният пазар (Joint War Committee) води като район с повишен военен риск.

В 20:16 ч. корабът е на 42°08,98' N 029°09,52' Е. Средната му скорост от Босфора дотук е около 12,5 възела. При същата скорост той стига до точката на първия предполагаем удар между 23:30 и 23:45 ч. Това съвпада с по-ранния анализ на Maritime.bg, че ударът е около 23:45 ч.

Последният AIS сигнал е в 00:05 ч. на 17 ноември и показва газовоза спрял, на дрейф с 0,5 възела, нa 42°51,0' N 029°05,2' E.

Осем часа без реакция

„Корабът изчезва от радарите около полунощ“, казаха вчера представители на институции у нас. Аварийният радиобуй (EPIRB) се активира едва в 08:02 ч. сутринта, повече от осем часа по-късно.

Едва в 10:25 ч. Су-25 на ВВС излита от Балчик и открива спасителен плот с хора. Хеликоптер „Кугар” евакуира и 19-те филипински моряци в авиобаза „Чайка”, като двама са в болница с леки наранявания

„Смятаме, че ни удариха четири дрона”, каза капитанът. По думите му корабът е ударен в мостика и в машинното отделение. Твърдението за удар в мостика не може да се потвърди от разпространените по-късно снимки.

Ако над района е имало летателен апарат по време на удара, въпросът за осемте часа става още по-остър.

Без отговори остава и въпросът защо не е получен сигнал за бедствие от екипажа. Вчера институциите не позволиха на капитана на кораба да предостави информация за точните събития.

След всеки удар - полет

Ден по-рано, на 16 ноември, на 14,5 мили от мястото на GAS HUSKY с морски дронове беше ударен и се преобърна BETUL 8, регистриран под флага на Сомалия. Между 12:10 и 16:30 UTC (14:10 и 18:30 ч. българско време) американски RC-135U Combat Sent с позивна JAKE27 лети над Черно море. По данни на ItaMilRadar той излита от RAF Mildenhall във Великобритания и кръжи над източната част на морето. По крайбрежието е проследен и самолет Е-3A Sentry на НАТО.

Днес, 18 ноември, над района на двете атаки край Варна кръжи самолет на френските ВВС с позивна FAF4091, излетял от базата Истр (LFMI).

Към 13:30 ч. днес от Балчик полет провежда БПЛА, вероятно от състава на Българската армия. Той лети над акваторията на северното крайбрежие на България.

До момента институциите не са предоставили нови данни за BATUL 8 и GAS HUSKY. Последният вчера лежеше на дрейф без управление и екипаж, с крен 45° и потопен мостик. Той бе обявен за навигационна опасност.

Газовозът, управляван от гръцката Stealth Maritime, е седмият търговски кораб, ударен в изключителната икономическа зона на България от началото на миналия месец.

Maritime.bg изпрати въпроси до Министерството на отбраната за полета от 16 ноември.