Европейската централна банка (ЕЦБ) ще обсъди удвояване на минималните задължителни резерви на банките в еврозоната. Предложението предвижда те да бъдат увеличени от 1% на 2%, което би спестило на Евросистемата около 4,4 млрд. евро годишно при сегашните лихвени равнища, съобщава Reuters, позовавайки се на четирима източници, запознати с обсъжданията.

Темата се очаква да бъде разгледана на заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ на 25 ноември. Според източниците обаче вземането на решение може да бъде отложено за заседанието по паричната политика на 17 декември.

Говорител на ЕЦБ е отказал коментар.

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Какво предвижда промяната?

В момента търговските банки в еврозоната са задължени да държат в централната банка резерви, равняващи се на 1% от определени депозити и други краткосрочни задължения.

За тези средства те не получават лихва. За резервите над задължителния минимум обаче банките получават доходност по депозитната ставка на ЕЦБ, която в момента е 2,5%.

Ако минималното изискване бъде увеличено на 2%, банките ще трябва да държат по-голяма част от средствата си без лихва.

Според изчисленията на Reuters това би намалило разходите на ЕЦБ и 21-те национални централни банки в еврозоната с около 4,4 млрд. евро годишно.

Защо ЕЦБ обмисля мярката?

През последните години националните централни банки натрупаха значителни портфейли от облигации с ниска или отрицателна доходност в рамките на програмите за стимулиране на икономиката.

Повишаването на основните лихвени проценти обаче увеличи сумите, които централните банки изплащат на търговските банки за средствата им над задължителния резерв.

В момента Евросистемата плаща около 52,2 млрд. евро годишно под формата на лихви върху малко над 2 трилиона евро свръхликвидност.

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Увеличаването на задължителните резерви би ограничило тези плащания и би помогнало за намаляване на загубите на някои национални централни банки, включително германската Бундесбанк.

Очакванията депозитната лихва на ЕЦБ да достигне между 3% и 3,25% през следващата година означават, че потенциалните икономии могат да нараснат допълнително.

Има ли подкрепа за предложението?

Идеята беше обсъждана още през лятото, но тогава срещна съпротива от влиятелни представители на ЕЦБ, сред които членът на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел.

Според източниците на Reuters сега мнозинството от управителите на националните централни банки подкрепя увеличението. Сред привържениците му са и вицепрезидентът на ЕЦБ Борис Вуйчич и главният икономист Филип Лейн.

Част от представителите на институцията са предложили новите изисквания да започнат да се прилагат през юли, но тази идея засега не среща широка подкрепа.

Освен че би намалила разходите на централните банки, промяната ще ограничи и част от излишната ликвидност във финансовата система, натрупана в резултат на стимулиращите програми на ЕЦБ.

Последното намаляване на минималните задължителни резерви е през 2012 г., когато изискването беше понижено от 2% на 1% заради натиска върху банковия сектор по време на дълговата криза в еврозоната.