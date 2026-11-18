П ожар избухна днес следобед в старата сграда на граничния контролно-пропускателен пункт „Златарево“ на изхода от България към Република Северна Македония.

Сигналът е подаден около 14:30 часа, съобщи пред БТА главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Голям пожар на ГКПП „Златарево”

Огънят е пламнал по време на демонтажни дейности в сградата, която предстои да бъде премахната във връзка с изграждането на нова. Засегната е площ от около 200–300 кв. метра. Нанесените материални щети са незначителни.

На място са изпратени два екипа на пожарната с общо шестима служители, които и към момента са на мястото на инцидента. Няма опасност за граничните полицаи и преминаващите през пункта граждани.

Огнеборци се борят с мощен пожар до ГКПП "Лесово"

Пропускането на моторните превозни средства се осъществява нормално и пожарът не възпрепятства преминаването през граничния пункт.