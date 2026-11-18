М ъж на 50 години е обвинен в жестокост към котка, след като я пребил с метална тръба в столичния квартал „Враждебна“. Животното е получило тежки и трайни увреждания, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

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Според събраните до момента доказателства случаят е от 14 ноември около 12:15 ч. Мъжът нанесъл удари на котката с метална тръба, в резултат на което тя получила тежка черепно-мозъчна и белодробна травма. Насилието било извършено на публично място и по особено мъчителен начин.

Обвиняемият е бил осъждан и преди, но е реабилитиран. С прокурорско постановление той е задържан за срок до 72 часа.

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На 18 ноември наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.