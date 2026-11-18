Д жеймс Бонд несъмнено е най-известният измислен шпионин в света. Но когато писателят Иън Флеминг създава героя през миналия век, базирал ли го е на реален човек? Този въпрос вълнува феновете от десетилетия, особено като се има предвид собственото минало на Флеминг като офицер от британското разузнаване по време на Втората световна война.

Легендарният Агент 007 е бил вдъхновен от реална личност - сръбския двоен агент Душко Попов.

За нацистите Душко Попов е бил един от най-надеждните им агенти на терен. Без те да подозират обаче, той работи за британското разузнаване, превръщайки се в ключова фигура в най-големите дезинформационни операции през войната.

От бунта съперник до ареста от Гестапо

Душко Попов е роден на 10 юли 1912 г. в днешна Сърбия (тогава част от Австро-Унгарската империя) в богато и високопоставено семейство. Още като тийнейджър той владее италиански, немски и френски език и учи в престижни европейски училища.

Бунтарският му дух си проличава отрано. Докато учи във Фрайбургския университет в Германия, Попов публично се противопоставя на зараждащия се нацистки режим. В резултат на това е арестуван и затворен за кратко от Гестапо.

В началото на 1940 г. Попов получава шокиращи новини от своя близък университетски приятел Джони Джебсен. Синът на германски магнат се е присъединил към германското военно разузнаване (Абвер). Тяхната цел обаче е съвместна - да саботират нацисткия режим отвътре.

Казино, жени и „Казино Роял“

Скоро и двамата започват да работят тайно за британците. Пред света Попов е просто преуспяващ бизнесмен, пътуващ по света. В неутрална Португалия - сборище за шпиони от целия свят - той се среща с Иън Флеминг.

Флеминг лично наблюдава как Попов залага и губи десетки хиляди долари на хазарт в известно казино в Ещорил. Наблюденията над дръзкия живот на Попов пряко вдъхновяват първия роман за Джеймс Бонд - „Казино Роял“.

WW2 double/triple agent's PPW, working for the British, German and Yugoslavian intelligence agencies (archive images). https://t.co/oIikhZjpTc — Our Passports (@ourpussports) October 23, 2026

Приликите с Бонд не спират дотук:

Слабост към красивите жени: Попов има любовна връзка, включително с известната френска актриса Симон Симон.

Попов има любовна връзка, включително с известната френска актриса Симон Симон. Хладнокръвие: Дори когато покритието му е било на косъм да бъде разкрито от германците, той винаги е успявал да излезе с чар от всяка опасна ситуация.

Операцията, която промени D-Day

Преди нападението над Пърл Харбър, Попов получава задача от германците да разузнае американските защити. Той се опитва да предаде информацията на ФБР, но тогавашният директор Дж. Едгар Хувър го подценява заради бохемския му начин на живот. Месеци по-късно Япония атакува базата.

Най-големият му триумф обаче е участие в Операция „Фортичюд“ (Fortitude) - мащабната дезинформационна кампания преди десанта в Нормандия. Попов подава фалшиво разузнаване на нацистите, че съюзниците ще атакуват при Кале. Докато германците струпват войски там, Съюзниците дебаркират в Нормандия и обръщат хода на Втората световна война.

Душко Попов пази мълчание за шпионското си минало чак до 70-те години, когато секретните документи са разсекретени. Той умира през 1981 г., но остава в историята като най-близкото нещо до истински, живял наяве Джеймс Бонд.