Магнезият е сред най-популярните минерали, които хората приемат като хранителна добавка. Но знаем ли какво всъщност купуваме? Оказва се, че зад сходни наименования върху опаковките могат да се крият съществени разлики в състава.

Защо магнезият е толкова важен?

Магнезият участва в стотици биохимични процеси в човешкия организъм. Той е необходим за нормалната работа на нервната система, мускулите и енергийния метаболизъм.

Допринася за намаляване на чувството на отпадналост и умора, за поддържане на електролитния баланс и за нормалната психологична функция.

При недостатъчен прием на магнезий могат да се появят различни симптоми, включително умора, мускулна слабост и крампи. Тези оплаквания обаче имат множество възможни причини и невинаги са свързани с магнезиев дефицит.

Въпреки широкото разнообразие от магнезиеви добавки, не всички съдържат една и съща форма на минерала. А именно формата е един от факторите, които определят неговата разтворимост, усвояване и поносимост.

Магнезиев бисглицинат – какво го отличава?

През последните години магнезиевият бисглицинат привлича все повече внимание.

Той представлява магнезий, свързан с две молекули на аминокиселината глицин. Тази структура се нарича хелатна форма.

Магнезиевият бисглицинат се използва като източник на магнезий и е популярен заради добрата си стомашно-чревна поносимост.

За разлика от някои други магнезиеви съединения, той често се предпочита от хора, които търсят форма, която да не предизвиква изразен слабителен ефект.

Но тук възниква един важен въпрос: всеки продукт, обозначен като магнезиев бисглицинат, съдържа ли само тази форма?

Дали магнезиевият бисглицинат е буфериран или небуфериран?

Отговорът е – невинаги.

Буфериран магнезиев бисглицинат – какво означава това?

Терминът „буфериран“ звучи сложно, но обяснението е сравнително просто.

При някои продукти към магнезиевия бисглицинат е добавена друга магнезиева форма – най-често магнезиев оксид.

Причината е, че магнезиевият оксид съдържа значително по-висок процент елементарен магнезий.

Това позволява в по-малко количество суровина да се осигури по-голямо количество магнезий.

Небуфериран магнезиев бисглицинат – каква е разликата?

При небуферирания магнезиев бисглицинат не се добавя магнезиев оксид с цел увеличаване на съдържанието на елементарен магнезий.

Така магнезият се осигурява от самата бисглицинатна форма.

Основната разлика е в състава:

Буфериран магнезиев бисглицинат: обикновено представлява комбинация от магнезиев бисглицинат и магнезиев оксид.

обикновено представлява комбинация от магнезиев бисглицинат и магнезиев оксид. Небуфериран магнезиев бисглицинат: чист магнезиев бисглицинат без добавен магнезиев оксид за повишаване на съдържанието на магнезий.

Това разграничение е важно, защото потребителят може да избере продукт според предпочитаната от него магнезиева форма.

Коя форма на магнезия да изберем?

Различните форми на магнезий имат своите особености.

Магнезиевият оксид съдържа висок процент елементарен магнезий, но е с относително ниска разтворимост и обикновено по-ниска бионаличност от някои по-разтворими форми.

Магнезиевият цитрат се отличава с добра разтворимост и бионаличност, но при по-високи количества може да предизвика слабителен ефект.

Магнезиевият бисглицинат е хелатна форма, която често се избира заради добрата си поносимост и потенциално добрата бионаличност.

Няма обаче достатъчно основания да се твърди, че една форма е най-добрата за всеки човек и във всяка ситуация.

Как да направим информиран избор?

При покупката на магнезиева добавка е полезно да обърнем внимание не само на големите числа върху опаковката, но и на информацията за състава.

Добре е да проверим каква е използваната магнезиева форма, колко елементарен магнезий осигурява дневната доза и дали бисглицинатът е буфериран или небуфериран.

Приемът на по-голямо количество магнезий невинаги означава по-добър резултат.

Защото информираният избор започва с разбирането не само колко магнезий получаваме, но и в каква форма.

Как да разпознаем качествения магнезиев бисглицинат?

Високото съдържание на магнезий невинаги означава, че той е изцяло в предпочитаната от нас форма.

Затова все повече внимание се обръща на състава на магнезиевите продукти и по-конкретно на това дали съдържат буфериран или небуфериран магнезиев бисглицинат.

Небуферираният магнезиев бисглицинат е избор за хората, които предпочитат магнезий в хелатна форма, без добавен магнезиев оксид. Той съчетава характеристиките на бисглицинатната форма с добра стомашно-чревна поносимост.

Magne D’Oro B6 Bisglycinate – когато формата на магнезия има значение

Пример за продукт, който залага на небуферираната форма, е Magne D’Oro B6 Bisglycinate на Fortex.

Формулата съдържа небуфериран магнезиев бисглицинат – магнезий в хелатна форма, без добавен магнезиев оксид с цел изкуствено повишаване на съдържанието на елементарен магнезий.

Продуктът комбинира магнезий с витамин B6 – две хранителни вещества, които допринасят за нормалното функциониране на нервната система, нормалния енергиен метаболизъм и намаляването на чувството на отпадналост и умора.

Магнезият допринася и за нормалната функция на мускулите и поддържането на електролитния баланс.

Magne D’Oro B6 Bisglycinate поставя акцент не просто върху количеството магнезий, а върху формата, в която той се предлага.

Защото при избора на магнезий е важно да знаем не само колко приемаме, но и какво точно съдържа продуктът.

Magne D’Oro B6 Bisglycinate е оптимална комбинация от магнезиев бисглицинат (като източник на магнезий) и пиридоксин хидрохлорид (витамин В6).

Magne D’Oro B6 Bisglycinate се приема 2-3 таблетки на ден. Може да се приема при бременност и кърмене. Не съдържа лактоза, глутен и консерванти.

Да не се превишава препоръчваната дневна доза.

Magne D’Oro B6 Bisglycinate е хранителната и да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца.

Регистрационен номер в регистър БАБХ: П222300690/22.02.2023

Magne D’Oro B6 Bisglycinate – Магнезий. Чист и честен!