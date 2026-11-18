М ей Мъск, майката на милиардера Илон Мъск, ще посети България за първи път на 6 декември. 78-годишният супермодел, диетолог и автор на бестселъри ще бъде специален гост на събитие в София, на което ще представи най-новата си книга. Визитата е по покана на българска модна компания, пише Forbes.

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Мей Мъск ще участва в гала вечер под надслов „Мей Мъск: История без граници“, която ще събере представители на българския бизнес, културата и обществения живот, съобщиха организаторите.

Основен акцент на събитието ще бъде представянето на новата ѝ книга „Безвремие: Изкуството на преоткриването и устойчивостта на всяка възраст“ (Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age), публикувана през септември 2026 г. В нея Мъск разказва за личните и професионалните предизвикателства, през които е преминала, за отглеждането на трите си деца и за възможността човек да започне отначало независимо от възрастта си.

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„За мен е истинско удоволствие да дойда в България за първи път. Животът непрекъснато ни учи, че всяка промяна е възможност да открием нови хоризонти и да станем по-добра версия на себе си“, заявява Мей Мъск по повод предстоящото си посещение.

Над 60 години продължава кариерата на Мей Мъск в модната индустрия. Тя започва да работи като модел едва на 15 години, а десетилетия по-късно продължава да участва в международни кампании и да се появява на кориците на водещи модни издания.

Родена в Канада и израснала в Южна Африка, Мей Мъск изгражда професионалния си път едновременно в модата и диетологията. След развода си отглежда трите си деца - Илон, Кимбъл и Тоска Мъск, като същевременно развива собствен бизнес.

Днес Илон Мъск е сред най-влиятелните технологични предприемачи в света, Кимбъл развива бизнес в ресторантьорството и земеделието, а Тоска е филмов режисьор и продуцент.

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За разлика от традиционните модели на кариера, Мей Мъск постига част от най-големите си професионални успехи след 60-годишна възраст. През 2022 г., на 74 години, тя става най-възрастният модел, появявал се на корицата на специалното издание по бански на списание Sports Illustrated.

Освен с модата Мъск е известна и с книгите си. Предишният ѝ бестселър „Жената има план“ (A Woman Makes a Plan) е преведен на десетки езици, а новото ѝ издание „Безвремие“ разглежда темите за устойчивостта, личната независимост и професионалното преоткриване.

Посещението на Мей Мъск съвпада с новини за потенциално разширяване на присъствието на SpaceX в България. На 17 ноември Министерството на икономиката съобщи, че представители на компанията са обсъдили възможностите страната да се превърне в регионален център за сателитни комуникации, включително чрез развитие на инфраструктура за Starlink.

Засега става въпрос за инвестиционен интерес и предварителни разговори, а не за официално обявена инвестиция. Няма информация посещението на Мей Мъск да е свързано с тези планове.