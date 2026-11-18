К омисията за защита на потребителите наложи санкция от 25 000 евро на голяма верига за дрехи и обувки заради установени фалшиви намаления. Глоби са наложени и на други осем компании за различни нарушения на потребителските права, съобщиха от КЗП.

При проверка в търговски обект на веригата в областен град инспекторите установили, че обявените намаления са фиктивни. При проверката на седем произволно избрани продукта се оказало, че посочените като намалени цени всъщност са били същите и месец по-рано. Така търговецът е заблуждавал клиентите, че предлага стоките на по-ниски цени. Установени са и несъответствия между цените на етикетите и тези, маркирани на касата. Заради нелоялната търговска практика КЗП е наложила максималната предвидена санкция от 25 000 евро.

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От комисията подчертават, че при проверките инспекторите купуват реално избрани стоки, за да установят действителните цени и евентуалните нарушения.

Глоба от 2500 евро е наложена и на обект за настаняване в София, който се рекламирал като хотел, въпреки че всъщност предлагал стаи за гости. Санкцията е за подвеждаща реклама и е за първо установено нарушение.

Друг столичен хотел е санкциониран за това, че не предоставя услугите, които е длъжен да осигурява съгласно присъдената му категоризация. За подобно нарушение Законът за туризма предвижда глоба между 500 и 1500 евро.

Санкция е наложена и на туристическа компания, която рекламирала почивка в Италия с включени допълнителни екскурзии, но не ги организирала на място или искала от туристите допълнително заплащане. Това условие не било посочено предварително в офертата. За подвеждаща реклама законът предвижда глоба до 25 000 евро.

КЗП е установила нарушение и в лечебно заведение в областен град, което не информирало пациент, че има право на изследване с ядрено-магнитен резонанс в рамките на клиничната си пътека. Вместо да му бъде осигурено безплатно, пациентът бил насочен да заплати изследването. По случая е извършена съвместна проверка с НЗОК. Комисията определя действията на лечебното заведение като нелоялна търговска практика, за която санкцията може да достигне 25 000 евро.

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Четири кредитни компании са глобени със суми от 1500 до 40 000 евро за нарушения при отпускането на потребителски кредити. Сред установените нередности са посочването на неверен годишен процент на разходите (ГПР) в договорите и други нарушения на правата на клиентите. Едно от дружествата е санкционирано и заради прекомерно високи разходи за отпускане на онлайн кредити, които представляват нелоялна търговска практика.