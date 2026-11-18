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Б юджетният дефицит няма как да бъде намален от 5% под 3% само в рамките на една година. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в ефира на NOVA на фона на продължаващите политически спорове около проектобюджета за 2027 г.

Пеканов: България може да излезе от свръхдефицита за три години

По думите му международната практика показва, че подобна фискална корекция обикновено отнема около три години. Пеканов се позова на изследване на Международния валутен фонд, според което държавите, които трябва да ограничат разходите си и да намалят дефицита, постигат средно свиване с около три процентни пункта за този период.

„Няма такъв случай, в който за една година да стигнеш от 5 до под 3% дефицит“, заяви вицепремиерът.

Той посочи, че прогнозата на правителството за дефицита през 2026 г. е била 5,7%, но очакванията са годината да приключи с 5%. По думите му Европейската комисия очаква България да предприеме допълнителни мерки за ограничаване на бюджетния недостиг, но такива все още не са приети. Страната обаче е поела ангажимент да излезе от процедурата по свръхдефицит в рамките на три години.

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Спорът за милиарда евро в МРРБ

Един от основните поводи за напрежението около бюджета са предвидените средства за Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Пеканов отхвърли твърденията, че около 1 млрд. евро са добавени впоследствие, и заяви, че няма необясними плащания в проекта.

„От презентацията, която направихме в УНСС, до вчера дефицитът не е нараснал. Съответно няма нови средства. Това, че са заделени пари за МРРБ за конкретни проекти, както обясни министър Шишков - за Аспаруховия мост, за околовръстните пътища на София и Пловдив – това са средствата за тези проекти“, обясни вицепремиерът.

На 17 ноември регионалният министър Иван Шишков също коментира спора. Той обясни, че става дума за поемане на ангажименти за сключване на договори за инфраструктурни обекти в рамките на следващите две до четири години. Сред планираните дейности са строителството на участъци от околовръстните пътища на София и Пловдив и ремонтът на Аспаруховия мост.

Пеканов защити и общата финансова рамка. По думите му бюджетът се опитва едновременно да ограничи разходите, дефицита и новия държавен дълг, като същевременно увеличи плащанията към семейства, млади хора, лекари, пенсионери и учители.

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Борисов: Вземаме дългове, за да се правим на щедри

От ГЕРБ разкритикуваха финансовата политика на кабинета. Лидерът на партията Бойко Борисов потвърди, че формацията няма да подкрепи бюджета за следващата година заради високия дефицит и предвиденото поемане на нов дълг.

„Прогнозата е 5%, инфлацията е висока, ниски доходи, големи дългове. И целият бюджет е – вземаме дългове, за да се правят на щедри“, коментира Борисов.

От „Демократична България“ също настояват проектобюджетът да бъде изтеглен и преработен. Според съпредседателя на формацията Божидар Божанов заложеният дефицит е твърде голям и създава рискове за икономиката, включително за продължаващо поскъпване.

„Продължаваме да настояваме Бюджет 2027 да бъде изтеглен и пренаписан, тъй като дефицитът е твърде голям и от него произтичат твърде много рискове, включително за продължаващото повишаване на цените“, заяви Божанов.

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ПП предупреждава за по-скъп ток за училищата и детските градини

Критики отправиха и от „Продължаваме промяната“, но по отношение на разходите за електроенергия на училищата, детските градини и яслите.

Депутатът Радослав Рибарски заяви, че с предвидените промени тези институции ще преминат от цени за битови към цени за небитови потребители. По думите му това може значително да увеличи разходите им, без в бюджетите на съответните общини да са предвидени допълнителни средства за покриването им.

Рибарски посочи, че през октомври цената на електроенергията за небитови потребители е била около 190 евро, докато досега училищата и детските градини са плащали приблизително 74 евро.

„Това контрастира с уверенията от миналата седмица, че има 2 млрд. за компенсации и отделно, че няма да се променят цените за битовите потребители“, заяви депутатът.

Така спорът около Бюджет 2027 продължава по няколко направления - от темпа на намаляване на дефицита и размера на държавния дълг до финансирането на инфраструктурните проекти и разходите за електроенергия на публичните институции. Докато правителството защитава предложената финансова рамка и настоява, че фискалната корекция изисква време, опозицията продължава да настоява за промени.