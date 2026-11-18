С тарши инспектор Станимир Богданов от РУ-Несебър, за чийто живот през последните седмици се обединиха хиляди хора, е загубил битката с рака. Тъжната вест съобщи дъщеря му Златомира Колева, която се сбогува с него с емоционално послание в социалните мрежи. Преди години полицай Богданов стана известен, когато по джапанки и шорти, по време на своята почивка, арестува бандит, опитал да точи банкомат, съобщи 24 часа .

Последните дни от живота си Станимир Богданов прекара в специализирана клиника в Истанбул, където лекарите се бореха за живота му. Семейството му се надяваше да победи тежкото онкологично заболяване, което го порази в разцвета на силите му.

Емоционалното сбогуване на семейството

Дъщеря му Златомира написа в социалните мрежи:

„С огромна болка и неописуема тъга ви съобщаваме, че нашият обичан Станимир Богданов загуби битката с болестта и ни напусна. Борихме се заедно с него до последно. Надявахме се, вярвахме и направихме всичко по силите си, за да му дадем шанс за още време с нас. За съжаление, съдбата имаше друг план.

В този изключително тежък за семейството ни момент искаме да благодарим от цялото си сърце на всеки, който беше до нас. На всички, които даряваха, споделяха историята му, организираха благотворителни инициативи, помагаха и ни даваха надедра и сили. Никога няма да забравим добрината ви!

Във връзка със случилото се ви уведомяваме, че благотворителната кампания в подкрепа на Станимир се прекратява. Всички поставени дарителски кутии ще бъдат изтеглени, а събраните до момента средства ще бъдат насочени към други хора в нужда, които продължават своята битка и имат нужда от подкрепа.

Молим за разбиране и уважение към личното пространство на семейството ни. Имаме нужда от време, за да преживеем загубата си и да се сбогуваме с нашия татко. Молим да ни дадете тази възможност и да проявите разбиране, ако не успяваме да отговаряме на съобщения и обаждания.

Тати, борихме се за теб до последно. Обичаме те безкрайно и ще ни липсваш всеки ден! Завинаги ще бъдеш част от нас!“

Геройството от 2017 година: Как полицай по джапанки хвана крадци на банкомат

През 2017 г. двама крадци от Стара Загора отиват на морето с техника за точене на банкомати, но се озовават в ареста благодарение на изключително съобразителния и опитен полицай.

Без оръжие и в почивния си ден криминалистът Станимир Богданов се намирал в кафене в Несебър в района на един от хотелите. Той забелязал, че на съседна маса стоят двама мъже с шапки и очила, като единият няколко пъти отскачал до близък банкомат и се връщал, без да тегли пари.

„Още от самото начало ми се сториха съмнителни, направи ми впечатление и че имат няколко телефона. След поредното отиване до банкомата изчаках мъжът да се върне и отидох аз. Все едно съм клиент, дискретно огледах устройството и видях, че банкоматът е манипулиран“, разказва тогава пред „24 часа“ Богданов.

На връщане към кафенето той позвънил на колегите си в РПУ-то, тъй като нямал съмнение, че двамата мъже се опитват да извършат престъпление. Тъй като трафикът по това време бил натоварен и преценил, че патрулът може да се забави, а бандитите се приготвяли да си тръгват, той взел решение да действа сам.

Богданов изчакал този, който ходил до банкомата, да влезе в заведението и го атакувал. Задържал го до бара, където бандитът бил оставил единия си телефон да се зарежда (по това време там бил само персоналът, а останалите клиенти отсъствали).

„В началото се стресира, изскочих му по джапанки и шорти. Легитимирах се“, спомня си полицай Богданов.

Съучастникът на задържания успял да избяга, но не след дълго бил арестуван. Опитният криминалист дал точно описание на колегите си, след което са иззети записи от охранителни камери в района и мъжът е закопчан в квартира в Несебър. В жилището и в автомобила, с който се придвижвали двамата, е открита специализирана техника за източване на банкомати (на мястото, където се пъха картата, било поставено скимиращо устройство).

Впоследствие е установено, че задържаните са Иван Георгиев (37 г.) и Николай Славов (39 г.), и двамата с криминални досиета за кражби и грабежи.