Камарата на представителите подкрепи импийчмънт на Тръмп

К амарата на представителите подкрепи отстраняването на американския президент Доналд Тръмп. Първото гласуване - за злоупотреба с власт - мина с 230 гласа "за" срещу 197 гласа "против", а второто - за възпрепятстване на работата на Конгреса - с 229 законодатели "за" и 198 - "против".

Сега следва процес в Сената за отстраняването му от длъжност след три бурни години в Белия дом, пише АФП.

45-ият президент на САЩ стана третият обитател на Белия дом в американската история, който беше импийчнат.

Демократите заявиха, че нямат "друг избор", освен официално да повдигнат обвинение на президента – републиканец, чийто импийчмънт по строги партийни линии поставя срамно петно в досието му, докато прави все по-дълбоко политическото разделение в САЩ.

"Тук съществува риск за самата идея на Америка", каза преди гласуването Адам Шиф, законодателят, който ръководи разследването за импийчмънт.

President Trump has become the third president in US history to be impeached.



The House passed both articles of impeachment: abuse of power and obstruction of Congress.



Here's what you need to know about the vote: https://t.co/q8B75lJISK — CNN (@CNN) 19 декември 2019 г.

Сега Тръмп ще бъде изправен пред Сената, където републиканците му имат солидно мнозинство и се очаква да го оневинят.

Гласуването в Камарата се случва четири месеца, след подаден сигнал за злоупотреби на Тръмп, който притиска украинския президент да разследва потенциалния му конкурент за Белия дом на изборите през 2020 г., ветеранът-демократ Джо Байдън.

Публикувани записи разкриват нова информация за Тръмп и Украйна

След маратонски дебат, продължил 11 часа, Камарата на представителите трябваше да гласува бързо и втората точка на импийчмънта срещу Тръмп - за възпрепятстване на разследването на Конгреса да неговите сделки с Украйна, като блокира показанията на призованите сътрудници на Белия дом.

Въпреки свидетелствата на 17 служители, че Тръмп се е възползвал от служебното си положение за вътрешнополитическа облага, президентът поддържаше невинността си по време на разследването за импийчмънт - яростно го отричаше като "лов на вещици", "опит за преврат", а в сряда го нарече "нападение срещу Америка".

Тръмп прекара първата част от деня в Белия дом, пишейки туитове, показващи гнева и разочарованието му, както и обещания за отмъщение на изборите през 2020 г.

Но докато в Капитолия гласуваха, 73-годишният президент вече беше на по-приятелска територия. Докато Камарата гласуваше за импийчмънта му, хиляди пламенни привърженици на Тръмп го аплодираха на митинг в Мичиган, където той се нахвърли срещу "радикалната левица“, за която каза, че е "пропита с омраза“.

Демократите се "опитват да анулират бюлетините на десетки милиони патриотични американци", заяви той. "Още четири години, още четири години“, скандираше множеството в отговор.

Нито един от двамата предишни президенти, подложени на процедура по импийчмънт след 1789 г., Андрю Джонсън през 1868 г. и Бил Клинтън през 1998 г., не беше осъден в Сената и двамата се върнаха на своите работни места в Белия дом.

Но въпреки голямата вероятност Тръмп да бъде оневинен от контролирания от републиканците Сенат, демократите заявиха, че доказателствата срещу него са огромни и ги принуждават да действат.

Trump is the third president in US history to be impeached and the fourth serious effort. Here's what his impeachment is like compared to others. https://t.co/G5mq0YWro4 — CNN (@CNN) 19 декември 2019 г.

"Трагично е, че безразсъдните действия на президента правят импийчмънта необходим. Той не ни даде избор", заяви председателят на Камарата Нанси Пелоси.

"Факт е, че президентът е постоянна заплаха за националната ни сигурност и за интегритета на нашите избори."

Републиканците многократно заявиха, че демократите са бързали с разследването, а Тръмп е бил третиран по-несправедливо от вещиците, подложени на изпитание в Америка през 17-ти век - или дори от Исус Христос, твърдят те.

"Пилат Понтийски даде на Исус възможността да се изправи срещу обвинителите си. По време на този измислен процес, Пилат Понтийски предостави повече права на Исус, отколкото демократите позволиха на този президент в този процес", заяви републиканецът от Джорджия Бари Лудермилк.

President Clinton was impeached on Dec. 19, 1998. https://t.co/BeaQAMwZCH



President Trump was impeached on Dec. 18, 2019. https://t.co/hJsiqugGnJ



Here are the three front pages from the three U.S. presidents to be impeached: Johnson, Clinton and Trump. pic.twitter.com/XVS7REy0vJ — The Washington Post (@washingtonpost) 19 декември 2019 г.

Републиканците обвиниха демократите, че са водени от партийната си линия на социалистически екстремисти и "мразещи Тръмп" и предупредиха, че импийчмънтът ще даде обратен резултат срещу партията на националните избори следващия ноември.

"Тук не става въпрос за Украйна, а за властта", заяви републиканът Мат Гетц.

Демократите контрираха, че републиканците не се занимават с обвиненията и доказателствата, вместо това хвърлят контра-обвинения.

Какво трябва да знаем за импийчмънта на Тръмп

Импийчмънта на Тръмп, какво се случва

