Разкриха мотива за жестокото убийство в Мадан

По случая са задържани осем мъже

27 ноември 2025, 18:39
Бедственото положение в Сандански: Обстановката - усложнена, институциите са в готовност
Организират дарителска кампания за набиране на 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев
Спират поскъпването и разширението на зоните за паркиране в София
Министерство на здравеопазването осъди агресия срещу служителки пред парламента
7 обвинени след акцията, свързана с "Исторически парк"
СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали
Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата
Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда

У бийството на 23-годишен мъж в Мадан, което е извършено вчера вечерта, категорично не е поръчково, става дума за скандал и побой заради момиче. Това бе оповестено на съвместна пресконференция на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР в Смолян.

8 души са задържани заради убийството на 24-годишния син на бизнесмен в Мадан

Младежът е починал в резултат на жесток побой, огнестрелни рани няма, посочи окръжният прокурор Недко Симов. По случая са задържани осем мъже от област Кърджали, а на трима от тях предстои да им бъде повдигнато обвинение. Единият от задържаните е показал положителна проба за употреба на кокаин. Мотивът за убийството е любовна драма, надпревара за вниманието на една жена и погрешна представа за мъжка чест,  уточни прокурор Недко Симов.

Източник: NOVA

Жестоко убийство на млад мъж разтърси Мадан

Съпричастни в извършване на престъплението са трима мъже, които са нанесли множество удари по главата и тялото на пострадалия, заяви Симов. Той допълни, че нанесените травматични увреждания са предизвикали смъртта на 23-годишния К.К. Тримата извършители са с инициали Ш.А.М. 22 г., Б.И.М. на 26 г. и Н.И.М. на 23 г. Предстои всеки момент да бъдат привлечени като обвиняеми, а работното обвинение засега е по чл. 115 от Наказателния кодекс – за умишлено убийство. За тримата ще бъде издадено постановление за задържане до 72 часа и ще бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“, уточни окръжният прокурор.

Припомняме, че сигналът за престъплението беше подаден на телефон 112 на 26 ноември около 22:12 ч. Тялото на младия мъж беше открито в река край Мадан. Първоначалната информация сочеше, че жертвата е на 24 години и освен побоя, по него е имало и няколко огнестрелни рани – твърдение, което днес беше официално опровергано от разследващите.

Източник: Христина Георгиева/БТА    
Убийство Мадан Побой Любовна драма Задържани Прокуратура МВР Смолян
