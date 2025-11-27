83 жертви от огнения ад в Хонконг, търсят десетки изчезнали

П ожарникарите продължават да се борят втори ден с пламъците в жилищен комплекс в Хонконг, a броят на жертвите при един от най-смъртоносните пожари в съвременната история на града достигна 83, предаде Асошиейтед прес.

Пожар в жилищна сграда в Хонконг взе жертви (ВИДЕО)

Спасители с фенерчета обикалят от апартамент на апартамент в овъглените кули, докато гъст дим продължава да се стеле от прозорците в комплекса „Ван Фук Корт“, в който живеят хиляди хора. Той се намира в Тай По – северно предградие близо до границата на Хонконг с материка. Не е ясно колко хора остават в неизвестност или в капан. Тази сутрин лидерът на Хонконг Джон Ли заяви, че 279 души са в неизвестност. Властите не предоставиха актуална информация за изчезналите или колко хора все още остават в помещенията на опустошените сгради.

The death toll in the massive blaze that swept through several high-rise buildings in a Hong Kong apartment complex has risen to 65, the public broadcaster and Associated Press reported, citing the territory’s fire department. https://t.co/XTsiMD7ypK pic.twitter.com/fkf7cBHQZd — The Washington Post (@washingtonpost) November 27, 2025

Пожарникарите се опитват да овладеят пламъците от вчера следобед, когато се предполага, че огънят е тръгнал от бамбукови скелета и строителни мрежи и след това е обхванал седем от осемте сгради на комплекса. Четири задания са опустошени от пламъците, а положението в останалите три кули е под контрол, съобщиха властите днес следобед.

Wong, 71, reacts after claiming his wife is trapped inside Wang Fuk Court during a major fire, in Tai Po, Hong Kong, China https://t.co/NW0x88mKAG 📷 Tyrone Siu pic.twitter.com/u3vS68Dc6q — Reuters Pictures (@reuterspictures) November 26, 2025

Спасителите „са мъчени от високата температура и внимателно се изкачват етаж по етаж, като щателно претърсват и се стремят да спасят хората възможно най-бързо. Не изключваме спасяването на още пострадали“, заяви представител на местната противопожарна служба.

Повече от 70 души са пострадали, включително 11 пожарникари, съобщи пожарната служба. Около 900 души са евакуирани във временни убежища.