83 жертви от огнения ад в Хонконг, търсят десетки изчезнали

Около 900 души са евакуирани във временни убежища

27 ноември 2025, 22:44
Източник: БТА/АР

П ожарникарите продължават да се борят втори ден с пламъците в жилищен комплекс в Хонконг, a броят на жертвите при един от най-смъртоносните пожари в съвременната история на града достигна 83, предаде Асошиейтед прес.

Спасители с фенерчета обикалят от апартамент на апартамент в овъглените кули, докато гъст дим продължава да се стеле от прозорците в комплекса „Ван Фук Корт“, в който живеят хиляди хора. Той се намира в Тай По – северно предградие близо до границата на Хонконг с материка. Не е ясно колко хора остават в неизвестност или в капан. Тази сутрин лидерът на Хонконг Джон Ли заяви, че 279 души са в неизвестност. Властите не предоставиха актуална информация за изчезналите или колко хора все още остават в помещенията на опустошените сгради.

Пожарникарите се опитват да овладеят пламъците от вчера следобед, когато се предполага, че огънят е тръгнал от бамбукови скелета и строителни мрежи и след това е обхванал седем от осемте сгради на комплекса. Четири задания са опустошени от пламъците, а положението в останалите три кули е под контрол, съобщиха властите днес следобед.

Спасителите „са мъчени от високата температура и внимателно се изкачват етаж по етаж, като щателно претърсват и се стремят да спасят хората възможно най-бързо. Не изключваме спасяването на още пострадали“, заяви представител на местната противопожарна служба.

Повече от 70 души са пострадали, включително 11 пожарникари, съобщи пожарната служба. Около 900 души са евакуирани във временни убежища.

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
