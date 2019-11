Публикувани записи разкриват нова информация за Тръмп и Украйна

Р азследващите импийчмънта на американския президент Доналд Тръмп публикуваха записи от показанията на човек, който говори за връзки между Тръмп и Украйна.

Мъжът дочул разговор между Доналд Тръмп и американския дипломат Гордън Сондланд, в който дипломатът уверява президента, че Володимир Зеленски "много харесва задника му и ще направи всичко за него", включително и да започне разследване срещу неговия вътрешнополитически опонент Джо Байдън.

Дейвид Холмс е американски служител в Украйна. Публикуваните записи са от негови показания, дадени миналия петък при закрити врата.

Импийчмънта на Тръмп, какво се случва

Холмс обяснил, че Тръмп говорил толкова шумно, че Сондланд е трябвало да държи телефона далече от ухото си, позволявайки на другите хора в ресторанта в Киев да чуят разговора.

Обаждането се случило ден, след като Тръмп се обадил на новоизбрания президент на Украйна Володимир Зеленски през юли, когато американският президент притиснал своя колега да разследва евентуалния му съперник за президентския пост на изборите през 2020 Джо Байдън.

Лицата, подали жалба заради това обаждане, предизвикаха разследване за импийчмънт. Самото разследване започна, след като разобличител, чиято самоличност е пазена в тайна, се оплакал от телефонния разговор между американския президент и украинския му колега. За разобличителя се знае, че е служител на ЦРУ, зачислен в Белия дом.

Тръмп: Това е държавен преврат

В разговора на 26 юли Сондланд потвърдил на Тръмп, че Зеленски ще направи разследването и добавил, че украинският президент "ще направи всичко, което поискате от него".

По време на показанията си в петък Холмс посочил: "Никога не съм виждал подобно нещо. Някой да се обажда на президента от мобилен телефон в ресторант, а след това да води разговор на ниво свободен и цветен език“.

“I’ve never seen anything like this, someone calling the President from a mobile phone at a restaurant, and then having a conversation of this level of candor, colorful language. There’s just so much about the call that was so remarkable,” Holmes said https://t.co/fdopkzi8ol