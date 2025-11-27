Свят

Сваленият "президент на бедните" в Перу получи 11 години затвор

Педро Кастильо беше осъден от Върховния съд за опит да разпусне Конгреса и да управлява с укази през 2022 г.

27 ноември 2025, 23:04
Сваленият "президент на бедните" в Перу получи 11 години затвор
Източник: БТА/АР

В ърховният съд на Перу осъди в четвъртък бившия ляв президент Педро Кастийо на 11 години, 5 месеца и 15 дни затвор за опит да разпусне Конгреса и да управлява чрез декрети през декември 2022 г, съобщава The Guardian.

Наричан първият беден президент на Перу, бившият учител от селски район, който никога не е заемал изборна длъжност преди победата си на президентските избори, бе подложен на импийчмънт от Конгреса и хвърлен в затвора в същия ден след опита си да узурпира властта.

По време на своите 16 месеца на управление той многократно влиза в остри конфликти с доминирания от опозицията парламент.

Присъдата срещу него бе произнесена ден след като друг ляв бивш президент – Мартин Вискара – получи 14 години затвор за вземане на подкуп, докато е бил регионален губернатор.

Вискара се присъединява към още двама бивши президенти, които вече изтърпяват наказания в специален затвор за бивши държавни глави в Лима: Олянта Умала (2011–2016) и Алехандро Толедо (2001–2006). 56-годишният Кастийо също бе държан под стража в очакване на процеса.

Кастийо, бивш синдикален лидер, който спечели властта през 2021 г. с обещания да подобри живота на бедните в Перу, предприе шокиращия опит да разпусне Конгреса, за да избегне импийчмънт за предполагаема корупция. Маневрата му обаче се провали, след като членове на собственото му правителство се обърнаха срещу него.

Той бе арестуван, докато пътуваше със семейството си към мексиканското посолство, където възнамеряваше да поиска убежище. Обвинен беше в бунт, злоупотреба с власт и нарушаване на обществения ред, но в четвъртък бе оправдан по последните две обвинения.

Прокуратурата настояваше за присъда от 34 години затвор.

Осмемесечният процес претърпя драматичен обрат по-рано този месец, когато бившата премиерка на Кастийо, Бети Чавес – също подсъдима – получи убежище от мексиканското посолство.

Перу прекъсна дипломатическите си отношения с Мексико, определяйки действията му като „неприятелски акт“, и не изключи възможността да щурмува мексиканското посолство, за да арестува Чавес.

Арестът и импийчмънтът на Кастийо предизвикаха масови протести през 2022 г. сред неговите поддръжници от работническата класа в селските райони. Демонстрациите бяха жестоко потушени, като загинаха най-малко 50 души.

Неговият крайно непопулярен наследник, бившата вицепрезидентка Дина Болуарте, управлява страната в продължение на бурни 22 месеца, белязани от дълбока криза на сигурността, преди и тя да бъде импийчната през октомври.

Сваленият "президент на бедните" в Перу получи 11 години затвор

