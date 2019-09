Д оналд Тръмп е извършил заслужаващо импийчмънт нарушение по време на онзи разговор с украинския президент. Това обаче не означава, че демократите са прави да задействат процедура по импийчмънт. Да не забравяме, че импийчмънтът е политически процес, а не юридически. Не е задължително да се стига до съдебен процес. От Конгреса се очаква да прави това, което в най-голяма степен отговаря на интересите на страната. А тази процедура може много да навреди на Америка.

Това пише в анализ Дейвид Брукс за в. "Ню Йорк Таймс". Ето и какво е неговото мнение:

С това вероятно няма да се постигне нищо.

За да може Тръмп действително да бъде отстранен от длъжност, трябва най-малко 20 сенатори републиканци да гласуват той да бъде осъден. Ако си мислите, че това ще се случи заради този инцидент, значи не сте обръщали внимание на републиканците в Сената през последните две години и половина.

Обикновено, когато някой лидер поема голям риск, той го прави защото има голяма потенциална изгода. Нанси Пелоси (председателката демократ на Камарата на представителите на САЩ - б.пр.) обаче поема огромен риск с незначителна потенциална изгода. Тази процедура вероятно ще завърши с оневиняване на Тръмп от Сената. Той ще обяви, че е оправдан и е победител в тази битка срещу Блатото (политическите интриги във Вашингтон - б.пр.). Ще последва грозна ответна реакция и в двете партии.

Това е напълно елитарно.

Намираме се насред предизборна кампания. Ако демократите продължат с процедурата по импийчмънт, тя ще се развие в обстановка на дебати между кандидати, първични избори и партийни конференции. Изборите дават на милиони американци възможността да определят с гласа си кой да е президент. Тази процедура пък дава на 100 сенатори, повечето от тях милионери, възможността да определят с гласа си кой да е президент.

При едновременното разгръщане на тези два процеса, контрастът ще стане очевиден. Хората ще си направят извода, че демократите са задвижили процедура по импийчмънт в година на избори, защото нямат доверие, че демократичният процес ще доведе до правилния резултат. Един вид, демократичните елити заявяват на гласоподавателите:

"Нямаме ви доверие. Твърде много от вас са расисти!"

