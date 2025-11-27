Оставиха в ареста украинеца, обвинен за убийство в "Студентски град"

С офийският градски съд определи мярка "задържане под стража" спрямо 17-годишния украински гражданин, обвинен за убийство, съобщиха от пресцентъра на съда. Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред горната инстанция.

Според мотивите на съдебния състав има опасност той да се укрие и да извърши престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка. От събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, че е извършил деянието, за което е обвинен, допълва съдът.

Припомняме, че според събраните доказателства на 22 ноември в "Студентски град" по хулигански подбуди обвиняемият умишлено умъртвил Я. К., като го намушкал с нож в областта на лявото бедро, засягайки големи кръвоносни съдове и предизвиквайки остра кръвозагуба.

Смъртта на жертвата настъпила на 25 ноември, въпреки оказаната му своевременна висококвалифицирана медицинска помощ. На 26 ноември Софийската градска прокуратура задържа непълнолетния за срок до 48 часа и го привлече като обвиняем, след това внесе искане в съда за постоянния му арест.