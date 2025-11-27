България

Оставиха в ареста украинеца, обвинен за убийство в "Студентски град"

Според мотивите на съдебния състав има опасност той да се укрие и да извърши престъпление

27 ноември 2025, 22:05
Оставиха в ареста украинеца, обвинен за убийство в "Студентски град"
С офийският градски съд определи мярка "задържане под стража" спрямо 17-годишния украински гражданин, обвинен за убийство, съобщиха от пресцентъра на съда. Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред горната инстанция.

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

Според мотивите на съдебния състав има опасност той да се укрие и да извърши престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка. От събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, че е извършил деянието, за което е обвинен, допълва съдът.

Почина младежът, наръган с нож в София

Припомняме, че според събраните доказателства на 22 ноември в "Студентски град" по хулигански подбуди обвиняемият умишлено умъртвил Я. К., като го намушкал с нож в областта на лявото бедро, засягайки големи кръвоносни съдове и предизвиквайки остра кръвозагуба.

Наръгаха с нож младеж в София, с опасност за живота е

Смъртта на жертвата настъпила на 25 ноември, въпреки оказаната му своевременна висококвалифицирана медицинска помощ.  На 26 ноември Софийската градска прокуратура задържа непълнолетния за срок до 48 часа и го привлече като обвиняем, след това внесе искане в съда за постоянния му арест.

Оставиха в ареста украинеца, обвинен за убийство в

