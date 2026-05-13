"Ситуацията се влошава": Иран и САЩ в нов спор за преговорите и примирието

Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

Иран обвини САЩ, че умишлено подкопават усилията за постигане на мирни преговори за прекратяване на военните действия, на фона на нарастващо напрежение около крехкото примирие, което е в сила от април. Според Техеран ситуацията се влошава, след като американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Ислямската република за трайно мирно споразумение, предава ДПА.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че Вашингтон не търси реален диалог, а се стреми към политически натиск и пълно подчинение на Иран. По негови думи американската страна не прилага подход на взаимни отстъпки, а се опитва да наложи своите условия на Техеран.

Остра критика отправи и иранският заместник външен министър Казем Гарибабади, който написа в социалната мрежа X, че от САЩ очакват Иран да приеме условия, равносилни на „акт на капитулация“. Той подчерта, че Техеран настоява за устойчиво прекратяване на бойните действия, компенсации, премахване на американските санкции и блокади, както и за зачитане на международните права на страната.

От американска страна Доналд Тръмп заяви в понеделник, че е отхвърлил иранското предложение за край на конфликта и определи действащото примирие като нестабилно и „изкуствено поддържано“. Той допълни, че по-рано иранските власти са се съгласили САЩ да изнесат обогатен уран от страната, но впоследствие са оттеглили позицията си, тъй като тя не била официално потвърдена писмено.

Техеран отрече тези твърдения. Свързаната с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция новинарска агенция „Тасним“ съобщи, че иранският преговорен екип никога не е приемал вариант за изнасяне на високообогатен уран в чужбина.