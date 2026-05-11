Парашутисти се спуснаха на изолиран остров заради случай на хантавирус

Военни медици и кислород бяха доставени с парашути на Тристан да Куня

11 май 2026, 06:47
Огнището на хантавирус: Последни евакуационни полети от "Хондиус" в Канарските острови
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Евакуираха по въздух пътниците от плаващия под карантина круизен кораб
„Мислех, че всички ще умрем“: Какво се случи на борда на полет 4345 в Денвър, ударил човек при излитане
Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр
Дейвид Шулц: Тръмп търси „нов Орбан“, за да разбие консенсуса в ЕС
Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба
Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Б ритански парашутисти са се приземили на „голф игрище, осеяно със скали“, за да доставят медицински персонал и кислород на най-отдалечената задморска територия на Великобритания, остров Тристан да Куня в южната част на Атлантическия океан, съобщи ДПА.

Операцията се е наложила заради предполагаем случай на хантавирус, съобщи британски военен командир.

В петък Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство потвърди, че британски гражданин е слязъл от круизния кораб „Хондиус“ на Тристан да Куня, където живее, с предполагаема инфекция от хантавирус.

Шестима парашутисти, консултант от британските военновъздушни сили и армейска медицинска сестра са се приземили на острова, който обикновено е достъпен само с кораб, защото не разполага с летище. Заедно с тях на острова са хвърлени кислород и медицински средства.

На Тристан да Куня, група от вулканични острови в Южния Атлантик, живеят 221 души.

Британското министерство на отбраната съобщи, че това е първият случай, в който медицински персонал пристига с парашут, за да окаже хуманитарна помощ.

По-рано в неделя круизният кораб “Хондиус”, на борда на който беше регистрирано огнище от хантавирус, влезе в пристанище Гранадиля в южната част на испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови. От там започна евакуацията на пътниците от различни националности.

По данни на СЗО осем души на борда са се разболели, а трима от тях са починали.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
