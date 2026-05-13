Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Google официално представиха устройството, което може да се окаже най-голямата трансформация в компютърната им стратегия от пускането на пазара на Chromebook преди повече от 15 години. Компанията показа Googlebook – нова категория лаптопи, фокусирани върху изкуствен интелект, които обединяват световете на Android и ChromeOS в единна платформа, изградена около Gemini.

В продължение на години Google поддържаше стратегия за две платформи, като Android доминираше в мобилните устройства, а ChromeOS беше за секторите на образованието и евтините лаптопи. С развитието на дигиталните навици обаче разграничението между мобилни и настолни устройства се разми. Googlebook е отговорът на това сближаване, подобно на дългосрочната стратегия на Apple за сближаване на iPadOS и macOS.

За потребителите това означава, че приложение, работещо на смартфон с Android, ще споделя същата основа като версията на лаптоп, осигурявайки идентични функции, протоколи за сигурност и профили на производителност на всички устройства. Според Google, новата платформа Googlebook съчетава „най-доброто от Android“ с браузъра Chrome и обгръща всичко около Gemini Intelligence - бързо разрастващата се екосистема от изкуствен интелект на компанията. Вместо да третира телефоните с Android и лаптопите с ChromeOS като отделни платформи, Google ги позиционира като една взаимосвързана среда.

Една от новите функции на платформата се нарича „Magic Pointer“ – курсор, подобрен с изкуствен интелект, разработен с помощта на екипа на Google DeepMind. Вместо да функционира като традиционен показалец на мишка, той може да разбира върху какво се задържат потребителите и проактивно да предлага действия. В демонстрациите показалецът може да разпознава изображения, да препоръчва задачи за редактиране и дори автоматично да стартира работни процеси с Gemini.

Google също така въвежда генерирани от изкуствен интелект уиджети, които потребителите могат да създават просто като опишат какво искат. Gemini може автоматично да организира приложения, графици, напомняния и информация в персонализирани табла за управление. Идеята е лаптопите да се усещат по-адаптивни и контекстно-осъзнати, вместо статични инструменти, които чакат команди, за да свършат нещо.

За разлика от предишни версии, където изкуственият интелект беше отделно приложение, Gemini вече е вграден в ядрото на Googlebook. Той действа като проактивен агент на системно ниво, който може да управлява задачи между устройства, като например обобщаване на документ на лаптопа и автоматично изпращане на версия с маркирани символи към смартфона.

Интерфейсът е изключително гъвкав: когато устройство с Googlebook е свързано към по-голям монитор, той автоматично преминава от оптимизирано за докосване мобилно оформление към десктоп среда с прозорци. Използвайки „Gemini Nano“, голяма част от разсъжденията на системата с изкуствен интелект се случват локално на устройството, осигурявайки поверителност и защита.

От гледна точка на дизайна, Googlebook представлява отклонение от имиджа на евтиния Chromebook, който доминираше в училищата и бюджетните лаптопи в продължение на години. Ранните рендери показват леки алуминиеви конструкции със светеща многоцветна „Glowbar“ по капака - визуален елемент, който очевидно е предназначен да се превърне в разпознаваем подпис на Googlebook.

Компанията казва, че тези машини ще се отличават с висока производителност в „леки като перце“ дизайни. За разлика от ранната ера на Chromebook, Google не ограничава платформата до евтини образователни устройства. Големи производители, включително Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo, вече са потвърдили, че произвеждат устройства тип Googlebook.

Това би могло да даде на Google голямо предимство в сравнение със затворената екосистема на Apple, като позволи на множество компании да експериментират с дизайни на лаптопи за изкуствен интелект. В крайна сметка, Googlebook може да представлява нещо повече от просто нова категория лаптопи. Това би могло да отбележи началото на по-широка промяна в индустрията, където операционните системи са по-малко важни от системите с изкуствен интелект, работещи върху тях.

Google планира да пусне устройството на пазара през есента на тази година. С доближаването на този момент ще разкрие повече подробности за хардуерните спецификации на устройството, цените и разнообразието от модели.