9 нови депутати от „Прогресивна България“ положиха клетва

Те влизат в парламента на мястото на избраните за членове на правителството

Обновена преди 1 час / 13 май 2026, 09:33
Източник: БТА

Д еветима нови народни представители от „Прогресивна България“ положиха клетва в началото на пленарното заседание. Те заемат местата на избраните съответно за министър-председател и министри в новото редовно правителство на България.  

  • Александра Павлова Ангелакова от листата на 25-и МИР – София влиза на мястото на Румен Георгиев Радев за времето, за което той изпълнява функциите на министър-председател.
  • Васка Александрова Милушева от 13-и МИР – Пазарджик заема мястото на Гълъб Спасов Донев за времето, за което той изпълнява функциите на вицепремиер и министър на финансите.
  • Момчил Бончев Петров от 27-ми МИР – Стара Загора влиза на мястото на Александър Георгиев Пулев за времето, за което той изпълнява функциите на вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията.
  • Емине Фикри Гюлестан от 9-и МИР – Кърджали заема мястото на Иван Петев Демерджиев за времето, за което той изпълнява функциите на министър на вътрешните работи.
  • Тефик Ахмедов Парафитов от 29-и МИР – Хасково влиза на мястото на Димитър Желязков Стоянов за времето, за което той изпълнява функциите на министър на отбраната.
  • Стела Николаева Илиева от 6-и МИР – Враца заема мястото на Иван Димитров Шишков за времето, за което той изпълнява функциите на министър на регионалното развитие и благоустройството.
  • Георги Валериев Кунчев от 1-ви МИР – Благоевград влиза на мястото на Росица Атанасова Карамфилова-Благова за времето, за което тя изпълнява функциите на министър на околната среда и водите.
  • Юлиан Георгиев Димитров от 3-ти МИР – Варна заема мястото на Илин Павлинов Димитров за времето, за което той изпълнява функциите на министър на туризма.
  • Мирена Николаева Гуглева-Иванова от 31-ви МИР – Ямбол влиза на мястото Енчо Ангелов Керязов за времето, за което той изпълнява функциите на министър на младежта и спорта.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова поздрави новоизбраните народни представители и пожела на всички „ползотворна работа в името на обществото“.

На 8 май парламентът избра Румен Радев от „Прогресивна България“ за министър-председател и предложения от него кабинет, който положи клетва. По-късно новото редовно правителство встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет.  

Източник: БТА/Лилия Йорданова, Теодора Цанева    
<p>Хора от цял свят се събират в Трявна</p>

Трявна организира първия международен фестивал "Аз избрах България"

България Преди 5 минути

Събитието ще събере участници от различни държави на 21 и 22 март 2026 г.

Саудитска Арабия пресече „червената линия“ и атакува Иран

Саудитска Арабия пресече „червената линия“ и атакува Иран

Свят Преди 8 минути

Саудитските атаки, за които не е съобщавано по-рано, отбелязват първия случай, в който е известно кралството директно да е извършвало военни действия на иранска земя, и показват, че то става много по-смело в защитата си срещу своя основен регионален съперник

<p>Берлин губи, Варшава печели? Битката за войските на САЩ започна</p>

След изтеглянето на Тръмп от Германия - фронтовите държави в НАТО се надпреварват за американски войски

Свят Преди 27 минути

Съюзници от НАТО вече водят разговори за прием на допълнителни американски сили

Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Свят Преди 52 минути

Трима пътници на круизния кораб "Хондиус" са починали

Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

България Преди 1 час

През миналата година България се е сдобила с 37 600 нови жилища, разположени в 6 хиляди нови сгради

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Технологии Преди 1 час

Googlebook поставя началото на нова категория устройства, която има за цел да акцентира изкуствения интелект Gemini, както и да последва примера на Apple за постепенно сливане на различните операционни системи в една платформа

Не с реч, а с кецове: Папа Лъв XIV шашна света с Nike

Не с реч, а с кецове: Папа Лъв XIV шашна света с Nike

Свят Преди 1 час

Това не е първият случай, в който обувките на папа Лъв XIV предизвикват коментари

<p>Ася Панджерова твърди, че е станала обект на &bdquo;безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания&ldquo;</p>

Подалият оставка зам.-министър твърди, че е станала обект на „безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания“

България Преди 1 час

Тя заявява, че решението ѝ е продиктувано от морални съображения

Нора Недкова от Hell’s Kitchen: Не се справих само с това да владея себе си! (ВИДЕО)

Нора Недкова от Hell’s Kitchen: Не се справих само с това да владея себе си! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Нора признава, че за нея Hell’s Kitchen е било не просто телевизионно приключение, а истински тримесечен готварски курс под напрежение

Режисьорът на "Властелинът на пръстените" Питър Джаксън с почетна "Златна палма" в Кан

Режисьорът на "Властелинът на пръстените" Питър Джаксън с почетна "Златна палма" в Кан

Любопитно Преди 1 час

Тазгодишното 79-о издание на филмовия фестивал в Кан започна във вторник, като политиката, изкуственият интелект и променящите се приоритети на Холивуд заемат водещо място

Заради нарушения: Терзиев освободи ръководството на ОП "Гробищни паркове"

Заради нарушения: Терзиев освободи ръководството на ОП "Гробищни паркове"

България Преди 1 час

Според кмета на София инспекция е установила сериозни пропуски в управлението

От фермата до количката: Защо зеленчуците поскъпват тройно до крайния потребител?

От фермата до количката: Защо зеленчуците поскъпват тройно до крайния потребител?

България Преди 2 часа

Скокът на цените от оранжерията до магазина е един неконтролиран процес, при който държавата трябва да въведе определени норми и мерки

"Броят на намерените тела се увеличава": Учен за ужаса на кораба с хантавирус

"Броят на намерените тела се увеличава": Учен за ужаса на кораба с хантавирус

Свят Преди 2 часа

Смъртни случаи, карантина и евакуации белязаха експедицията през Южния Атлантик

Под прицела на Иран: Kaкъв е планът на ОАЕ

Под прицела на Иран: Kaкъв е планът на ОАЕ

Свят Преди 2 часа

Заради близките си отношения с Израел и САЩ Обединените арабски емирства попаднаха под прицела на Иран

<p>Тръмп към Си: &quot;Очаквам силна прегръдка&quot; - напрежение и усмивки в Пекин&nbsp;</p>

Тръмп и Си Дзинпин се срещат в Пекин на фона на войната с Иран

Свят Преди 2 часа

Лидерите на САЩ и Китай ще обсъждат Тайван, търговията и глобалната сигурност

Катастрофата на "Хемус": Разследването продължава, какво се знае до момента

Катастрофата на "Хемус": Разследването продължава, какво се знае до момента

България Преди 2 часа

