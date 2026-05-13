Свят

29-годишна звезда от НБА почина в Лос Анджелис, разследват свръхдоза наркотици

Канадският баскетболист оставя след себе си седем сезона в НБА и договор за милиони

13 май 2026, 09:34
К анадският баскетболист от Националната баскетболна асоциация (НБА) Брандън Кларк е починал на 29-годишна възраст, след като е бил открит мъртъв в дом в района на Лос Анджелис, съобщи във вторник източник, запознат с разследването.

Според информацията, предоставена пред Associated Press при условие за анонимност, на мястото са били открити принадлежности за употреба на наркотици. Предстои аутопсия, която да установи точната причина за смъртта.

От клуба "Мемфис Гризлис", за който играеше Кларк, както и от агенцията му Priority Sports не предоставиха допълнителни подробности.

„Съкрушени сме от трагичната загуба на Брандън Кларк. Брандън беше изключителен съотборник и още по-добър човек, чийто принос към организацията и към общността в Мемфис никога няма да бъде забравен“, се казва в изявление на "Гризлис". „Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейството и близките му в този труден момент.“

От Priority Sports написаха в социалните мрежи, че са „напълно опустошени“ от смъртта на играча.

„Той беше обичан от всички тук и от всеки, до чийто живот се е докоснал“, посочиха агентите му. „Той беше изключително добър човек, който винаги пръв се притичваше на помощ на приятелите и семейството си.“

Комисарят на НБА Адам Силвър също изрази съболезнования към семейството на Кларк, приятелите му и организацията на Мемфис.

„Съкрушени сме от новината за кончината на Брандън Кларк“, заяви Силвър. „Като един от най-дългогодишните играчи на Гризлис, Брандън беше обичан съотборник и лидер, който играеше с огромна страст и борбеност.“

От Асоциацията на играчите в НБА заявиха: „Това е огромна загуба за цялото братство. Ще помним Брандън не само за радостта, която донесе на толкова много хора по време на кариерата си, но и за истинските приятелства, които изгради далеч отвъд баскетбола.“

Кларк беше арестуван на 1 април в щата Арканзас за превишена скорост и притежание на контролирано вещество, за което се съобщава, че е било кратом, билкова добавка, рекламирана като алтернативно средство срещу болка, която ще стане незаконна в щата Тенеси от 1 юли. Ден по-късно той беше освободен под гаранция.

Здравните власти от години предупреждават за рисковете, свързани с химично вещество, свързано с опиоиди, известно като 7-хидроксимитрагинин, както и за компонентите на кратома. Растението, произхождащо от Югоизточна Азия, придоби популярност в САЩ като неодобрено средство за лечение на болка, тревожност и зависимост към наркотици.

Федерален доклад от 2019 година установи, че смъртните случаи от свръхдоза, свързани с кратом, са по-чести, отколкото се е смятало преди. Повечето от починалите са употребявали и хероин, фентанил или други вещества, макар че властите са регистрирали и няколко случая, в които кратомът е бил единственото посочено вещество.

Брандън Кларк беше избран под №21 в драфта на НБА през 2019 година след силното си представяне за университета "Гонзага". Впоследствие правата му бяха разменени на "Мемфис", който вече беше избрал гардa Джа Морант под №2.

„Той имаше толкова добър, топъл и спокоен характер и винаги ще помня усмивката му“, заявиха треньорът Марк Фю и "Гонзага" в общо изявление. „Би Си беше един от най-непретенциозните играчи, които сме имали, и беше част от един от най-великите отбори в историята на нашата програма.“

Кларк и Морант попаднаха в отбора на новобранците на НБА през 2020 година, а през октомври 2022 година Мемфис му предложи многогодишно удължаване на договора.

На 3 март 2023 година той скъса ахилесовото сухожилие на левия крак при загуба срещу "Денвър Нъгетс" в сблъсък между двата най-добри отбора в Западната конференция. Контузиите ограничиха участието му до 72 мача от възможни 246 през последните три сезона, включително едва два мача през настоящия сезон.

За седемте си сезона с "Мемфис" Кларк записа средно по 10,2 точки и 5,5 борби на мач.

Той имаше още един сезон по договора си с "Мемфис" и трябваше да получи 12,5 милиона долара, според Spotrac. 

Източник: sportsnet    
