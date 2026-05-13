Земетресение разлюля Северен Иран

Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер беше регистрирано в Северен Иран, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център. Трусът е бил усетен и в столицата Техеран, където жители съобщават за кратко, но осезаемо разклащане.

По данни на сеизмолозите земетресението е станало в 23:16 ч. местно време. Епицентърът му е бил на около 35 километра източно от Техеран, а дълбочината – приблизително 35 километра.

Иранската агенция Тасним определи труса като „осезаемо земетресение“ в района на столицата. Според публикации в социалните мрежи много хора са усетили разклащането в домовете си, а част от жителите са излезли навън от притеснение.

Към момента няма официална информация за загинали, пострадали или нанесени материални щети. Местните власти и службите за спешна помощ следят ситуацията, като се извършват проверки в засегнатите райони.

Иран е сред най-сеизмично активните държави в света, тъй като се намира върху няколко големи тектонични разлома. В страната често се регистрират земетресения с различна сила, някои от които през годините са причинявали сериозни разрушения и жертви.

Специалистите напомнят, че дори трусове с умерен магнитуд могат да бъдат усетени силно в гъсто населени райони, особено когато епицентърът е близо до голям град като Техеран, където живеят милиони хора.