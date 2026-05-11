Нови случаи на хантавирус сред евакуирани пътници от круизния кораб "Хондиус"

Здравни власти проследяват контактни лица и въвеждат мерки за изолация

11 май 2026, 11:04
М инистерството на здравеопазването на САЩ съобщи, че един от 17-те американци, които се репатрират от нидерландския круизен кораб "Хондиус", има леки симптоми, а друг е дал слабо положителен PCR тест за щама от Андите на хантавируса, съобщи Ройтерс.

Симптоми на заболяването бяха установени и при един от френските пътници, евакуирани от кораба.

Френска пътничка, която се е намирала на круизния кораб, също е дала положителна проба за вируса и състоянието ѝ се влошава, съобщи френската министърка на на здравеопазването Стефани Рист, цитирана от Ройтерс и Франс прес.

Пътничката е била сред петимата френски граждани, които са пътували на кораба. Останалите четирима пътници са дали отрицателни проби, но ще бъдат тествани отново.

До момента френските власти са проследили 22 контактни лица. 

"От ключово важно значение е да се действа в самото начало и да се прекъснат веригите на предаване на вируса. Това правим заедно с министър-председателя, по-специално с указ, който излезе днес и ще ни позволи да засилим мерките за изолация на контактните лица и да защитим населението", добави министърката.

Премиерът Себастиен Лекорню ще проведе среща по повод кризата с хантавируса по-късно днес.

Франция разполага с достатъчно маски и тестове, за да се справи с евентуална криза, смята министърката.

Вчера испанските власти обявиха, че до момента от Тенерифе, където е закотвен корабът, са били евакуирани 94 пътници. Последните два евакуационни полета се очакват днес с общо 24 пътници.

В неделя „Хондиус”, на борда на който беше регистрирано огнище от хантавирус, влезе в пристанище Гранадиля в южната част на испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови. Трима от пътниците на борда на кораба починаха от вирусната инфекция.

Източник: БТА    
