Катастрофата на "Хемус": Разследването продължава, какво се знае до момента

Шофьорите да внимават: Ограничения по пътя за Боровец и на АМ „Тракия“

Простест в Лом: Искат оставката на кмета заради обвиненията, че е купувал гласове

П родължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на АМ „Хемус”, която отне човешки живот. При инцидента, станал в посока София в района на голяма търговска верига, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74 години.

Тежка катастрофа със загинал и пострадали на АМ „Хемус”

Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорът на автобуса и на товарния автомобил бяха задържани. Водачът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин.

Катастрофата на "Хемус": Единият шофьор с 45 нарушения, другият - с положителен тест за наркотици

Вчера, на едва няколко километра от този инцидент, се стига до нова катастрофа на аутобана. Тир се е завъртял на пътя и е скъсал е мантинелата. Друг тежкотоварен автомобил е спрял на около 300 метра от него, за да не се ударят, съобщи NOVA.

В този момент няколко коли се ударят във втория камион.