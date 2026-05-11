Свят

Евакуираха пътниците от кораба с хантавирус

След това корабът отплава обратно към Нидерландия с част от екипажа

11 май 2026, 22:46
Източник: AP/БТА

К руизният кораб "Хондиус", на който беше открит огнище на хантавирус, акостира за кратко в пристанището на Гранадиля, на остров Тенерифе в испанския архипелаг Канарски острови, за последните евакуации на пътници и част от екипажа, след което отплава обратно към Нидерландия, съобщи АФП.

Последните евакуации от круизния кораб започнаха в 18:30 ч. местно време. Операциите по евакуацията на круизния кораб, който първоначално беше хвърлил котва в пристанището, без да акостира, се състояха вчера с помощта на катери, но операцията стана невъзможна днес, когато вятърът се усили, което доведе до образуването на леко вълнение.

Става дума за "последната евакуация от кораба "Хондиус", коментира испанското Министерство на здравеопазването в X.

След това корабът отплава обратно към Нидерландия с част от екипажа, останал на борда. 

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
