Шофьорите да внимават: Ограничения по пътя за Боровец и на АМ „Тракия“

От 10:00 до 14:00 часа движението ще бъде поетапно ограничавано по пътните отсечки Боровец – Самоков и Самоков – Бели Искър

13 май 2026, 06:56
НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени
Ш офьорите в района на Самоков и по автомагистрала „Тракия“ трябва да се подготвят за временни затруднения в движението заради спортно събитие и дейности по поддръжка на пътната инфраструктура.

От 10:00 до 14:00 часа движението ще бъде поетапно ограничавано по пътните отсечки Боровец – Самоков и Самоков – Бели Искър заради провеждането на колоездачно състезание. По трасето ще преминават участниците в надпреварата, а автомобилите ще бъдат спирани временно и ще изчакват на място до преминаването на колоездачите, съобщават от АПИ.

След освобождаване на участъците движението ще бъде възстановявано поетапно, като трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция“. От МВР призовават шофьорите да карат с повишено внимание, да спазват указанията на полицейските служители и да предвидят повече време за пътуване в района.

Очаква се засилен трафик към курортите и планинските райони, което може да доведе до образуване на колони от автомобили в часовете на ограничението.

Междувременно временна организация на движението е въведена и на автомагистрала „Тракия“. Заради косене на крайпътна растителност в участъка от 0 до 5-и километър в посока Бургас ще бъде ограничавано движението в изпреварващата лента.

По време на дейностите автомобилите ще преминават в двете активни ленти, а от пътните власти апелират водачите да намалят скоростта и да се движат внимателно в района на ремонтните дейности.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ напомнят, че подобни ограничения са необходими както за безопасността на пътуващите, така и за сигурността на работещите на терен екипи.

Източник: АПИ/Пресцентър    
