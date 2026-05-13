Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

През миналата година България се е сдобила с 37 600 нови жилища, разположени в 6 хиляди нови сгради

13 май 2026, 09:59
Изпочупени прозорци и покриви, паднали клони: Описват щетите в Трявна след градушката
От фермата до количката: Защо зеленчуците поскъпват тройно до крайния потребител?
Кабинетът „Радев“ с първо редовно заседание и ключови кадрови промени
Катастрофата на "Хемус": Разследването продължава, какво се знае до момента
Простест в Лом: Искат оставката на кмета заради обвиненията, че е купувал гласове
Шофьорите да внимават: Ограничения по пътя за Боровец и на АМ „Тракия“
НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени
Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България

В се повече жилища у нас остават необитаеми, а в области като Видин, например, такива са дори повече от половината. Расте и броят на българите, които живеят сами, като на практика вече една трета от домакинствата са съставени само от един човек, съобщава NOVA.

Жилищата у нас са повече от домакинствата, сочат данните на НСИ. Общият брой на българските домове е над 4 милиона и 300 хиляди. Две трети от тях се намират в градовете, една трета – в селата, а средният им размер е 80 квадрата. Едва 60% от всички жилища обаче се обитават, което означава, че необитавани са 1 милион и 700 хиляди от домовете у нас.

Причините са различни – миграция към по-големи градове или емиграция в чужбина. Голяма част остават празни след смъртта на обитателите си, а наследниците им не ги използват. Има и такива, които стоят празни, защото са закупени с инвестиционна цел – предимно в големите градове или по курортите. Има и ваканционни имоти.

Най-много тъмни прозорци вечер има в областите Видин, Бургас и Перник. Там пусти са повече от половината домове, като във Видин процентът надхвърля дори 55%. Най-малко такива домове пък откриваме в областите, където са разположени най-големите ни градове – София, Пловдив и Варна. Но въпреки това строежът на нови жилища не спира. Дори се увеличава. Всяка година, поне през последните няколко, изникват по над 20–30 хиляди нови домове.

През миналата година България се е сдобила с 37 600 нови жилища, разположени в 6 хиляди нови сгради. Най-голяма част от тях са в столицата и в областите София и Пловдив. Конструкцията им масово е стоманобетонна, една пета са тухлени, а с панели вече почти никой не строи – такива са едва под 1% от новите. Най-често срещаният нов български дом се състои от 2 стаи.

Сходен, макар и малко по-малък, е делът и на тристайните. Всяко пето жилище има 4 или повече стаи, а едностайните са 3% от всички.Немалко и все повече обаче стават и българите, които живеят сами. За 10 години те са се увеличили с 5% и вече са над 1 милион души, което означава, че всяко трето домакинство у нас се състои от един-единствен човек.Областите с най-голяма концентрация на хора, които живеят сами, са Видин – 45%, следван от столицата и Габрово.

И докато във Видин и Габрово това се дължи на застаряващото население и миграцията, в София причината е струпването на повече млади хора – студенти и работещи. Най-малко живеещи сами пък има в Благоевград – под 30% от населението на областта, както и в Кърджали и Разград.В тези области преобладават по-големите домакинства, често състоящи се от повече от едно поколение, особено в по-малките населени места.

Необитаеми жилища Домакинства от един човек Миграция Ново строителство Жилищен фонд Регионални дисбаланси Застаряващо население
„Направиха голяма грешка“: Проф. Кантарджиев за смъртоносния вирус на кораба „Хондиус“

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

Трявна организира първия международен фестивал "Аз избрах България"

Събитието ще събере участници от различни държави на 21 и 22 март 2026 г.

Саудитска Арабия пресече „червената линия“ и атакува Иран

Саудитските атаки, за които не е съобщавано по-рано, отбелязват първия случай, в който е известно кралството директно да е извършвало военни действия на иранска земя, и показват, че то става много по-смело в защитата си срещу своя основен регионален съперник

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Googlebook поставя началото на нова категория устройства, която има за цел да акцентира изкуствения интелект Gemini, както и да последва примера на Apple за постепенно сливане на различните операционни системи в една платформа

Подалият оставка зам.-министър твърди, че е станала обект на „безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания“

Тя заявява, че решението ѝ е продиктувано от морални съображения

Нора Недкова от Hell’s Kitchen: Не се справих само с това да владея себе си! (ВИДЕО)

Нора признава, че за нея Hell’s Kitchen е било не просто телевизионно приключение, а истински тримесечен готварски курс под напрежение

29-годишна звезда от НБА почина в Лос Анджелис, разследват свръхдоза наркотици

Канадският баскетболист оставя след себе си седем сезона в НБА и договор за милиони

9 нови депутати от „Прогресивна България“ положиха клетва

Те влизат в парламента на мястото на избраните за членове на правителството

„Не мисля за парите на американците“: Бруталният коментар на Тръмп за Иран

Президентът на САЩ заяви пред репортери във вторник, че не взема предвид икономическата тежест на войната с Иран върху обикновените американци, когато преговаря за сделка с ръководството на страната

Режисьорът на "Властелинът на пръстените" Питър Джаксън с почетна "Златна палма" в Кан

Тазгодишното 79-о издание на филмовия фестивал в Кан започна във вторник, като политиката, изкуственият интелект и променящите се приоритети на Холивуд заемат водещо място

Заради нарушения: Терзиев освободи ръководството на ОП "Гробищни паркове"

Според кмета на София инспекция е установила сериозни пропуски в управлението

"Броят на намерените тела се увеличава": Учен за ужаса на кораба с хантавирус

Смъртни случаи, карантина и евакуации белязаха експедицията през Южния Атлантик

Под прицела на Иран: Kaкъв е планът на ОАЕ

Заради близките си отношения с Израел и САЩ Обединените арабски емирства попаднаха под прицела на Иран

Тръмп и Си Дзинпин се срещат в Пекин на фона на войната с Иран

Лидерите на САЩ и Китай ще обсъждат Тайван, търговията и глобалната сигурност

Нападнаха германски войници от НАТО в Нидерландия

Случаят се разглежда като „инцидент, свързан със сигурността“

САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия

"Ситуацията се влошава": Иран и САЩ в нов спор за преговорите и примирието

Свят Преди 3 часа

