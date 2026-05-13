България

Простест в Лом: Искат оставката на кмета заради обвиненията, че е купувал гласове

Аудиозапис, разпространен в деня на вота, предизвика скандал

13 май 2026, 08:07
От фермата до количката: Защо зеленчуците поскъпват тройно до крайния потребител?

От фермата до количката: Защо зеленчуците поскъпват тройно до крайния потребител?
Кабинетът „Радев“ с първо редовно заседание и ключови кадрови промени

Кабинетът „Радев“ с първо редовно заседание и ключови кадрови промени
Катастрофата на

Катастрофата на "Хемус": Разследването продължава, какво се знае до момента
Шофьорите да внимават: Ограничения по пътя за Боровец и на АМ „Тракия“

Шофьорите да внимават: Ограничения по пътя за Боровец и на АМ „Тракия“
НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени

НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени
Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България

Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България
Жители на „Младост“ на протест, искат оставката на районния кмет

Жители на „Младост“ на протест, искат оставката на районния кмет
Тир се завъртя на

Тир се завъртя на "Хемус", в него катастрофираха коли

Н апрежение в Лом след изборите. Жители на града настояват за оставката на кмета заради аудиозапис, в който се чува как той обещава пари, ако гласуват за ГЕРБ и по-специално за негов заместник-кмет, която е била и в листите като кандидат за народен представител.

Вчера градоначалникът беше привлечен като обвиняем за търговия с гласове. А днес ще се проведе протест пред сградата на общината.

Повдигнаха обвинения на кмета на Лом

Записът беше разпространен в социалните мрежи два дни преди изборите. Човекът, който качва клипа, твърди, че е бивш служител на МВР.

„Кметът ми е дългогодишен приятел. Именно затова, когато получих от неизвестно лице тази флашка, аз го разпознах. Първото, което направих е да предам записа в полицията. Благодаря на полицаите, служебното правителство и на прокуратурата, които до момента свършиха блестящо своята работа”, коментира той в ефира на NOVA.

Скандал в Лом: Заснеха кмета на града да агитира и предлага пари за гласове

И настоя съдът да си свърши работата, кметът да бъде осъден или да прояви доблест и да си подаде оставката.

По думите на друг гражданин на Лом, възмутен от аудиозаписа, инфраструктурата в града е в ужасно състояние.

„Пътувам постоянно, инфраструктурата в града е ужасна, градинките са в ужасно състояние, всичко е под всякаква критика. Това не може да продължава така”, каза той. 

В Лом купуват гласове и по банков път

„Искам този град да започне да се развива, нито един инвеститор не би дошъл в Лом да инвестира, тъй като града е в ужасно състояние. Няма никаква инфраструктура, ВиК е под всякаква критика”, коментира бизнесмен в сферата на хотелиерството. 

„Имаме надежда, че кметът ще бъде отстранен, защото той не заслужава този пост. Ние му се доверихме на кметските избори, подкрепихме го с идеята за по-добро бъдеще, но сме разочарование след записите, които са качили. Той събра ромите, които са в чистотата, предложи им по 50 лева. Почти всички хора, които са покрай него, са предлагали пари”, твърди друг местен жител.

Повдигнаха обвинение на кмет заради купуване на вот

Недоволните жители уточняват, че техният протест е граждански, а не политически.

Ние сме против дерибейството на хора, използващи властта, за да достигнат своите цели. Призовавам гражданите на Лом да подкрепят протеста и да не ги е страх”, заяви мъжът, качил аудиозаписа в социалните мрежи.

От Общината посочват, че по случая има образувано досъдебно производство, като кметът на Лом казва, че е предупреден да не изнася никакви факти и по тази причина няма да направи каквото и да било изявление до приключването му.

Източник: NOVA    
Лом Кмет Търговия с гласове Протест Оставка Аудиозапис Избори Обвиняем Инфраструктура Гражданско недоволство
Последвайте ни
Заради нарушения: Терзиев освободи ръководството на ОП

Заради нарушения: Терзиев освободи ръководството на ОП "Гробищни паркове"

"Ситуацията се влошава": Иран и САЩ в нов спор за преговорите и примирието

Кабинетът „Радев“ с първо редовно заседание и ключови кадрови промени

Кабинетът „Радев“ с първо редовно заседание и ключови кадрови промени

13 май: Денят, в който се променя картата на Европа и самочувствието на света

13 май: Денят, в който се променя картата на Европа и самочувствието на света

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

pariteni.bg
Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 1 ден
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 1 ден
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Режисьорът на "Властелинът на пръстените" Питър Джаксън с почетна "Златна палма" в Кан

Режисьорът на "Властелинът на пръстените" Питър Джаксън с почетна "Златна палма" в Кан

Любопитно Преди 2 минути

Тазгодишното 79-о издание на филмовия фестивал в Кан започна във вторник, като политиката, изкуственият интелект и променящите се приоритети на Холивуд заемат водещо място

29-годишна звезда от НБА почина в Лос Анджелис, разследват свръхдоза наркотици

29-годишна звезда от НБА почина в Лос Анджелис, разследват свръхдоза наркотици

Свят Преди 3 минути

Канадският баскетболист оставя след себе си седем сезона в НБА и договор за милиони

<p>Тръмп към Си: &quot;Очаквам силна прегръдка&quot; - напрежение и усмивки в Пекин&nbsp;</p>

Тръмп и Си Дзинпин се срещат в Пекин на фона на войната с Иран

Свят Преди 1 час

Лидерите на САЩ и Китай ще обсъждат Тайван, търговията и глобалната сигурност

САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия

САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия

България Преди 2 часа

Земетресение разлюля Северен Иран

Земетресение разлюля Северен Иран

Свят Преди 2 часа

Епицентърът му е бил на около 35 километра източно от Техеран

Защо баба миришеше така? Истината за „аромата на старостта“

Защо баба миришеше така? Истината за „аромата на старостта“

Любопитно Преди 2 часа

Макар да е много по-незабележима от потната телесна миризма на младостта, тази специфична миризма определено се усеща и вероятно е класифицирана в спомените ви като „миризма на стар човек“

.

Експерт обясни защо сънуваме кошмари

Любопитно Преди 2 часа

Кошмарите могат да бъдат не само плашещи, но и полезни

,

Наближава критичната точка: Каспийско море изчезва

Свят Преди 2 часа

Учените предупреждават, че повратната точка наближава

Нора Недкова отпадна на крачка от звездния финал в Hell’s Kitchen

Нора Недкова отпадна на крачка от звездния финал в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 9 часа

Тя е ексклузивен гост в подкаста “Кухнята след Ада”

Тръмп: Краят на войната в Украйна е много близо

Тръмп: Краят на войната в Украйна е много близо

Свят Преди 10 часа

С това той повтори казаното от руския президент Владимир Путин

Най-малко 100 убити при въздушен удар на нигерийската армия

Най-малко 100 убити при въздушен удар на нигерийската армия

Свят Преди 11 часа

Военните започнаха разследване на този инцидент

Правителството на Петер Мадяр положи клетва

Правителството на Петер Мадяр положи клетва

Свят Преди 11 часа

България подкрепи мисия в Ормузкия проток

България подкрепи мисия в Ормузкия проток

България Преди 11 часа

Инициативата на Великобритания и Франция има за цел да защити търговските кораби

Зарадваха Путин с тест на "най-мощната ракета в света"

Зарадваха Путин с тест на "най-мощната ракета в света"

Свят Преди 12 часа

Путин: Тя има способността да проникне през всички съществуващи и бъдещи противоракетни отбранителни системи

Министър Пеев ограничи разходите на транспортните дружества

Министър Пеев ограничи разходите на транспортните дружества

България Преди 12 часа

Мярката е част от изготвянето на цялостен анализ на финансовото, административното и договорното състояние на дружествата

Политическата криза в Румъния се разраства

Политическата криза в Румъния се разраства

Свят Преди 12 часа

Искат импийчмънт на президента Никушор Дан

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Светът е „Евровизия“: Артистите, които триумфираха на първия полуфинал

Edna.bg

Дневен хороскоп за 13 май, сряда

Edna.bg

Кой е 37-годишният човек с "мексикански акцент", от когото се плаши Флоренино Перес

Gong.bg

Шаби Алонсо е фаворит за нов мениджър на Челси

Gong.bg

„Числата на седмицата”: Расте броят на празните домове и на хората, които живеят сами

Nova.bg

Новите 9 депутати от „Прогресивна България“ положиха клетва

Nova.bg