Кабинетът „Радев“ с първо редовно заседание и ключови кадрови промени

13 май 2026, 08:44
П равителството на министър-председателя Румен Радев провежда първото си редовно заседание, като в дневния ред са включени серия от кадрови и структурни промени в администрацията и службите за сигурност.

Основен акцент на заседанието е освобождаването и назначаването на областни управители в страната. Кабинетът ще разгледа проекторешение за освобождаване на настоящите областни управители и назначаването на нови на тяхно място, съобщиха от правителствената пресслужба.

Сред предвидените промени е и предсрочното освобождаване на заместник-председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) ДАНС. На поста се очаква да бъде назначен Станчо Станев, който да заеме мястото на досегашния заместник-ръководител Деньо Денев.

Министрите ще обсъдят и промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, който е в сила от 2009 г., както и определяне на представителите на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

В дневния ред е включено и предложение до президента за издаване на укази, свързани с освобождаване от длъжност и военна служба на офицер от висшия команден състав, както и назначаване на временно изпълняващ длъжността на вакантен военен пост.

Новото правителство беше избрано на 8 май, когато парламентът гласува кабинета, предложен от Румен Радев, и той положи клетва. Министерският съвет се състои от министър-председател, четирима вицепремиери и 18 министри.

Премиерът очерта като основен приоритет тясното взаимодействие между изпълнителната власт и Народното събрание, като подчерта, че успехът на кабинета ще зависи от стабилната институционална координация.

Кабинетът „Радев" с първо редовно заседание и ключови кадрови промени

