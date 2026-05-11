Свят

Изолираха в болница в Атина грък, евакуиран от засегнатия от хантавирус круизен кораб

Гръцки гражданин от борда на MV Hondius бе транспортиран с военен самолет и изолиран в специална стая с отрицателно налягане. Властите и СЗО подчертават, че рискът за общественото здраве остава нисък и няма място за паника

11 май 2026, 14:12
Г ръцки пътник, евакуиран от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус, е поставен под карантина в университетската болница „Атикон“ в Атина. Самоличността му не се съобщава. По данни на властите той няма симптоми на заболяването.

(Във видеото: Проф. Аспарух Илиев: Рискът от пандемия при хантавирус е практически нулев)

Пътниците бяха евакуирани от MV Hondius, след като корабът пристигна в Тенерифе, най-големия остров от испанския архипелаг Канарски острови край северозападното крайбрежие на Африка.

Гръцкият гражданин беше сред 26-имата души, транспортирани до Айндховен в Нидерландия с нидерландски евакуационен полет. Оттам той беше превозен до военното летище Елефсина със самолет C-130 на гръцките военновъздушни сили под медицинско наблюдение, след което беше откаран в болница.

Той ще остане под карантина 45 дни в специално подготвена изолационна стая с отрицателно налягане.

В публикация в социалните мрежи министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис заяви, че пътникът не е показал признаци или симптоми на инфекция и е поставен под карантина като предпазна мярка.

„Няма абсолютно никаква причина за тревога“, посочи той.

Досега най-малко шестима души, свързани с огнището на борда, са дали положителни проби за хантавирус. Сред тях са петима пътници, слезли по-рано от кораба, както и един американски пътник, евакуиран от плавателния съд, който е с положителна проба, но без симптоми.

Трима души починаха от началото на огнището, включително един пътник на борда. Първоначално здравните власти съобщиха, че нито един от над 140-те пътници и членове на екипажа, останали на кораба преди евакуацията, не е имал симптоми. По-късно обаче френски пътник разви съмнения за симптоми по време на репатриращ полет и беше поставен в изолация до излизане на резултатите от тестовете.

Хантавирусът обикновено се предава при вдишване на частици, замърсени с изпражнения, урина или слюнка на гризачи. Предаването от човек на човек се смята за рядко. Въпреки това щамът Андес, установен при огнището на круизния кораб, в редки случаи може да се разпространява между хора.

Симптомите обикновено се появяват между една и осем седмици след излагане на вируса.

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус отново подчерта, че обществото не трябва да се тревожи от огнището.

„Повтаряме един и същ отговор много пъти. Това не е нов Ковид. Рискът за обществото е нисък. Хората не трябва да се страхуват и не трябва да изпадат в паника“, каза той. 

Източник: БГНЕС    
