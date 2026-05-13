България

Заради нарушения: Терзиев освободи ръководството на ОП "Гробищни паркове"

Според кмета на София инспекция е установила сериозни пропуски в управлението

13 май 2026, 09:11
Заради нарушения: Терзиев освободи ръководството на ОП "Гробищни паркове"
Източник: БТА

К метът на София Васил Терзиев е разпоредил освобождаването на директора на общинското предприятие „Гробищни паркове“, както и на двамата му заместници, след проверка на Столичния инспекторат за противодействие на корупцията. Според градоначалника инспекцията е установила „сериозни нарушения и пропуски в управлението“, като докладът вече е изпратен и до прокуратурата.

Уволниха дисциплинарно шефа на "Гробищни паркове" в София

Решението е взето на база на констатациите от проверката, като целта е да се гарантира по-строг контрол и отчетност в дейността на предприятието. „Когато проверката показа нарушения и пропуски, последва освобождаване от длъжност и предаване на материалите на компетентните органи“, заявява Терзиев.

Кметът подчертава, че гробищните паркове са особено чувствителна обществена сфера, в която институциите трябва да осигурят „ред, уважение и човечност“. По думите му всяко съмнение за злоупотреба или натиск изисква „бърза и ясна реакция“.

Проверка установи: Вандализъм, измами и разруха в Централните софийски гробища

В позицията си Терзиев обръща внимание на дългогодишни сигнали от граждани за проблемни практики - включително агресивно предлагане на услуги, натиск върху близки на починали и случаи на увреждане на имущество. Макар част от тези действия да са свързани с частния сектор, според него те са се развивали в среда на „безконтролност и зависимости“ около гробищните паркове.

„Институцията трябва да бъде противоположното на този модел - с ясни правила, контрол и нулева толерантност към злоупотреби“, подчертава кметът.

Терзиев подава сигнал до прокуратурата заради данни за корупционни практики

Терзиев акцентира и върху обществената цена на подобни нарушения, особено когато засягат хора в уязвимо положение. „Има сфери, в които тази цена е особено тежка - когато става дума за човешка скръб, за възрастни хора или за болни“, посочва той.

Кметът призовава гражданите да подават сигнали при нередности чрез платформата на Столична община, като подчертава, че активната гражданска позиция е ключова за предприемането на реални действия. „Когато има данни за нарушения, трябва да има и последици“, заявява Терзиев.

Васил Терзиев Гробищни паркове Общинско предприятие Корупция Нарушения в управлението Уволнения Столична община Прокуратура Граждански сигнали Контрол и отчетност
Последвайте ни
Заради нарушения: Терзиев освободи ръководството на ОП

Заради нарушения: Терзиев освободи ръководството на ОП "Гробищни паркове"

"Ситуацията се влошава": Иран и САЩ в нов спор за преговорите и примирието

Кабинетът „Радев“ с първо редовно заседание и ключови кадрови промени

Кабинетът „Радев“ с първо редовно заседание и ключови кадрови промени

13 май: Денят, в който се променя картата на Европа и самочувствието на света

13 май: Денят, в който се променя картата на Европа и самочувствието на света

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

pariteni.bg
Как да спрем териториалната агресия при кучето си

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 1 ден
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 1 ден
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От фермата до количката: Защо зеленчуците поскъпват тройно до крайния потребител?

От фермата до количката: Защо зеленчуците поскъпват тройно до крайния потребител?

България Преди 43 минути

Скокът на цените от оранжерията до магазина е един неконтролиран процес, при който държавата трябва да въведе определени норми и мерки

"Броят на намерените тела се увеличава": Учен за ужаса на кораба с хантавирус

"Броят на намерените тела се увеличава": Учен за ужаса на кораба с хантавирус

Свят Преди 44 минути

Смъртни случаи, карантина и евакуации белязаха експедицията през Южния Атлантик

Катастрофата на "Хемус": Разследването продължава, какво се знае до момента

Катастрофата на "Хемус": Разследването продължава, какво се знае до момента

България Преди 1 час

Простест в Лом: Искат оставката на кмета заради обвиненията, че е купувал гласове

Простест в Лом: Искат оставката на кмета заради обвиненията, че е купувал гласове

България Преди 1 час

Аудиозапис, разпространен в деня на вота, предизвика скандал

Нападнаха германски войници от НАТО в Нидерландия

Нападнаха германски войници от НАТО в Нидерландия

Свят Преди 1 час

Случаят се разглежда като „инцидент, свързан със сигурността“

САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия

САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия

България Преди 2 часа

Земетресение разлюля Северен Иран

Земетресение разлюля Северен Иран

Свят Преди 2 часа

Епицентърът му е бил на около 35 километра източно от Техеран

Шофьорите да внимават: Ограничения по пътя за Боровец и на АМ „Тракия“

Шофьорите да внимават: Ограничения по пътя за Боровец и на АМ „Тракия“

България Преди 2 часа

От 10:00 до 14:00 часа движението ще бъде поетапно ограничавано по пътните отсечки Боровец – Самоков и Самоков – Бели Искър

НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени

НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени

България Преди 2 часа

Основната цел на законопроекта е да ограничи практики, които според управляващите, водят до изкуствено надуване на цените

Защо баба миришеше така? Истината за „аромата на старостта“

Защо баба миришеше така? Истината за „аромата на старостта“

Любопитно Преди 2 часа

Макар да е много по-незабележима от потната телесна миризма на младостта, тази специфична миризма определено се усеща и вероятно е класифицирана в спомените ви като „миризма на стар човек“

.

Експерт обясни защо сънуваме кошмари

Любопитно Преди 2 часа

Кошмарите могат да бъдат не само плашещи, но и полезни

,

Наближава критичната точка: Каспийско море изчезва

Свят Преди 2 часа

Учените предупреждават, че повратната точка наближава

Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България

Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Нора Недкова отпадна на крачка от звездния финал в Hell’s Kitchen

Нора Недкова отпадна на крачка от звездния финал в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 9 часа

Тя е ексклузивен гост в подкаста “Кухнята след Ада”

Тръмп: Краят на войната в Украйна е много близо

Тръмп: Краят на войната в Украйна е много близо

Свят Преди 10 часа

С това той повтори казаното от руския президент Владимир Путин

Най-малко 100 убити при въздушен удар на нигерийската армия

Най-малко 100 убити при въздушен удар на нигерийската армия

Свят Преди 11 часа

Военните започнаха разследване на този инцидент

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Светът е „Евровизия“: Артистите, които триумфираха на първия полуфинал

Edna.bg

Дневен хороскоп за 13 май, сряда

Edna.bg

Кой е 37-годишният човек с "мексикански акцент", от когото се плаши Флоренино Перес

Gong.bg

Шаби Алонсо е фаворит за нов мениджър на Челси

Gong.bg

„Числата на седмицата”: Расте броят на празните домове и на хората, които живеят сами

Nova.bg

Новите 9 депутати от „Прогресивна България“ положиха клетва

Nova.bg