„Нулева точка“ за опасния хантавирус ли е „Краят на света“? Енигмата, която изправи на крак Аржентина

Луксозен круизен кораб се превърна в капан за хантавирус, а следите водят към легендарния Ушуая. Докато властите търсят откъде е тръгнала смъртоносната зараза, местните спешно бранят репутацията на туристическия рай

11 май 2026, 11:36
Нови случаи на хантавирус сред евакуирани пътници от круизния кораб "Хондиус"
Световните медии полудяха по танца на унгарски министър на сцена с поп звезда
Появиха се кадри от момента, в който Airbus A321 засмуква човек на пистата (ВИДЕО)
Огнището на хантавирус: Последни евакуационни полети от "Хондиус" в Канарските острови
Парашутисти се спуснаха на изолиран остров заради случай на хантавирус
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Евакуираха по въздух пътниците от плаващия под карантина круизен кораб
„Мислех, че всички ще умрем": Какво се случи на борда на полет 4345 в Денвър, ударил човек при излитане

Т ъй като е най-южният град в Аржентина, Ушуая отдавна се радва на репутацията си на „Края на света“ и на врата за пътувания както до Антарктида, така и за туристи, желаещи да изследват драматичната, естествена красота на Патагония.

(Във видеото: Има ли опасност от епидемия от хантавирус в Европа)

Но през последните дни градът се бори с различен вид слава, която хвърли сянка върху местния бизнес и служители: предположението, че той може да бъде „нулевият пункт“ за огнището на хантавирус на нидерландския кораб MV Hondius.

Круизният кораб сега е закотвен в Тенерифе на испанските Канарски острови, където пътниците се евакуират и транспортират с полети до дома. Той започна пътуването си на 1 април, на повече от 6000 мили разстояние, в Ушуая, провинция Огнена земя (Тиера дел Фуего).

На борда имаше 114 пътници и 61 членове на екипажа от 22 държави. Въпреки че се смята, че вирусът се е качил на борда там, неговият точен произход – и самоличността на тези, които го пренасят – остава неясен. Тази несигурност подхрани интензивни спекулации в част от медиите.

Една от теориите предполага, че пътник може да се е заразил на сметище в покрайнините на Ушуая, което туристите често посещават, за да наблюдават птици, и където отпадъците привличат плъхове и мишки. Аржентински служители, които говориха анонимно пред някои новинарски канали, заявиха, че това е водещата им хипотеза.

Това предположение обаче не беше прието добре на местно ниво.

„В Огнена земя нямаме регистрирани случаи на хантавирус в нашата история“, каза Хуан Факундо Петрина, генерален директор по епидемиология и екологично здраве на провинцията.

„И по-конкретно, от 1996 г. насам – когато Националната система за наблюдение го включи сред заболяванията с задължително съобщаване – нямаме нито един случай в Огнена земя.“

Петрина, който пое поста си през 2021 г. по време на пандемията от коронавирус, повтори това твърдение във всяка пресконференция и интервю, които даде през последните дни.

Той подчерта, че неговата провинция е малко вероятен източник на инфекцията и че ендемичната зона за хантавирус се намира на повече от 1500 км на север.

„Като начало, ние нямаме подвида на дългоопашатия мишок [който пренася болестта], нито споделяме същите климатични условия като Северна Патагония – нито по отношение на влажност, нито на температура – за неговото развитие“, каза той.

„И ако гризачите започнат да се движат, тъй като те не зачитат географските граници, важно е да се помни, че ние сме остров“.

„Те биха се сблъскали с ограничението да прекосят Магелановия проток, за да заразят местните видове, така че това е допълнителна трудност, извън климата“.

Въпреки че много експерти са съгласни с Петрина, че е малко вероятно заразяването да е станало в Огнена земя, националното правителство на Аржентина обяви, че изпраща екип от експерти там, за да установи дали има следи от хантавирус или дали дългоопашатият мишок е достигнал региона.

Екипът ще работи с местни биолози за улавяне на плъхове на сметището и тестването им за вируса. Но два дни след анонса експертите все още не са пристигнали. Когато BBC посети мястото, имаше десетки птици, кръжащи над купчините отпадъци, и никакви признаци за активно разследване.

Епидемиологът Едуардо Лопес, ръководител на Департамента по медицина и инфекциозни болести в детската болница „Рикардо Гутиерес“ в Буенос Айрес, каза, че е необходимо допълнително проучване в провинцията.

„Случаят изисква повече проучване, тъй като екосистемите се променят“, каза той.

„Например, дългоопашатият пигмейски оризов плъх, чието първоначално местообитание беше Патагонските Анди и Северозападна Аржентина, сега може да бъде намерен в провинция Буенос Айрес заедно с други гризачи, които пренасят болестта“.

Спешността е не само научна, но и икономическа. Огнена земя е най-младата и най-слабо населена провинция в Аржентина, като индустрии като проучването на въглеводороди и риболова се следват плътно от туризма като местни източници на доходи.

Хуан Мануел Павлов от Фуегианския институт по туризъм каза, че над 95% от лодките за Антарктида тръгват от пристанището. „С повече от 500 посещения на пристанището годишно, круизната индустрия е от фундаментално значение за икономиката на провинцията.“

Досега, въпреки скока на запитванията от международни оператори, няма официални анулации на круизи. Но тъй като круизният сезон приключи в средата на април, всеки по-дългосрочен ефект може да отнеме месеци, преди да се прояви.

„Предстои ни зимен сезон, който очакваме да бъде много успешен“, каза Павлов. „Работихме усилено на основните ни пазари и не искаме нещо подобно да засенчи всичко, което е направено, за да се даде приоритет на здравето на хората“.

На пристанището на Ушуая животът изглежда продължава както обикновено. Туристите се разхождат по крайбрежната алея и се събират за по-кратки екскурзии – до Исла де лос Естадос, дом на известния фар на „края на света“, или по канала Бийгъл.

„Липсата на случаи тук е много успокояваща“, каза Адонис Карвахал, който работи за туроператор.

„Хората питат дали има заразени в провинцията и фактът, че тук няма съобщения за болни хора, носи спокойствие.“

„Щамът може да е от юг – това не се отрича – но той не е възникнал тук.“

Сред посетителите беше Давид Бомпарп, венецуелец, живеещ в Меделин, Колумбия, който пристигна с партньорката си Даниела Сандовал само преди броени дни.

„Планирахме това пътуване още през октомври и едва ден преди да се качим на самолета разбрахме какво се е случило“, каза той.

„Доколкото разбрахме, нищо не беше потвърдено тук, така че дойдохме без да се притесняваме, спазвайки мерките за безопасност“.

Даниела обаче сподели, че майка ѝ е била по-малко спокойна.

„Тя ми изпращаше видеа в Instagram и линкове цяла нощ, защото се притесняваше“, каза тя. „Казах ѝ да не се тревожи, защото тук нямаше потвърдени случаи“.

Наблизо туристът от Коста Рика Джордан Бермудес каза, че неговата група е продължила с плановете си. Той сподели, че са проучили вируса преди да пристигнат от Пунта Аренас в Чили на 5 май, но това не ги е разколебало.

„Пристигнахме, намерихме града за доста спокоен, направихме всички обиколки, които бяхме планирали, и смятаме, че всичко е нормално“, каза той.

Здравните власти все още се опитват да установят откъде е тръгнала заразата. Те вярват, че един от нидерландската двойка, която се е заразила с вируса и е починала, вероятно е „пациент нула“.

Служителите се опитаха да възстановят пътуването им през Аржентина, Чили и Уругвай, преди да се качат на кораба в Ушуая, използвайки главно записите за влизане и излизане от границите.

Чилийските и уругвайските власти казват, че двойката не се е заразила с вируса в тези страни въз основа на прогнозния инкубационен период на Световната здравна организация, който е между една и осем седмици.

Петрина се съгласи, че най-вероятно са се заразили в Аржентина, но каза, че според него това вероятно е станало две до четири седмици преди круиза. Може да е било в планински регион в Патагония, каза той, може би в провинциите Чубут, Неукен или Рио Негро.

Националното министерство на здравеопазването междувременно не е представило окончателна теория. „Не можем да изключим по принцип заразяването да е станало в Огнена земя, но има важен факт, който трябва да се вземе предвид: откакто Хантавирусът стана заболяване, подлежащо на съобщаване, в провинцията никога не са докладвани случаи“, се казва в съобщението.

Надеждата е, че евакуацията на пътниците и екипажа от MV Hondius в Тенерифе може да даде някои улики.

Но засега, без нидерландската двойка, която да попълни празнотите, и тъй като служителите не са в състояние напълно да възстановят пътуванията им, много въпроси за това как е започнало това огнище остават без отговор.

С 2 промила алкохол: 18-годишен шофьор се блъснал в електрически стълб в Пловдив

