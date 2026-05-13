САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия

САЩ преговарят с Дания за разширяване на американското военно присъствие в Гренландия, потвърди за BBC представител на Белия дом, който изрази оптимизъм за дискусиите и добави, че те се движат в правилна посока.

Американски официални лица се опитват да договорят изграждането на три нови бази в южната част на територията, която е полуавтономна част от Дания. Освен това представителите на САЩ търсят решение на дипломатическата криза, предизвикана от заплахите, отправени от президента Доналд Тръмп, че ще завземе Гренландия със сила.

Американският президент заяви през януари, че САЩ трябва да "притежават" Гренландия, за да възпират Русия и Китай. Тръмп предупреди, че това може да стане "по лесния… или по трудния начин".

Дания вече изрази готовност да обсъди възможността за изграждане на нови американски военни бази на острова, а външното министерство на страната потвърди, че се водят преговори със САЩ.

"В момента тече дипломатически диалог със САЩ. Министерството на външните работи няма да дава повече подробности на този етап", заяви говорител на ведомството.

Гренландия е автономна територия в рамките на Кралство Дания и има ключово стратегическо значение за сигурността в Северния Атлантик и Арктическия регион. В базата Туле вече е разположено американско военно присъствие, използвано основно за радарно наблюдение и ранно предупреждение.

Според анализатори темата се вписва в по-широкото съперничество между големите сили за влияние в Арктика, където топенето на ледовете открива нови морски маршрути и потенциални ресурси, което засилва стратегическата значимост на региона.