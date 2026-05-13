САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия

13 май 2026, 07:32
Източник: AP/БТА

САЩ преговарят с Дания за разширяване на американското военно присъствие в Гренландия, потвърди за BBC представител на Белия дом, който изрази оптимизъм за дискусиите и добави, че те се движат в правилна посока.

Американски официални лица се опитват да договорят изграждането на три нови бази в южната част на територията, която е полуавтономна част от Дания. Освен това представителите на САЩ търсят решение на дипломатическата криза, предизвикана от заплахите, отправени от президента Доналд Тръмп, че ще завземе Гренландия със сила.

Американският президент заяви през януари, че САЩ трябва да "притежават" Гренландия, за да възпират Русия и Китай. Тръмп предупреди, че това може да стане "по лесния… или по трудния начин".

Дания вече изрази готовност да обсъди възможността за изграждане на нови американски военни бази на острова, а външното министерство на страната потвърди, че се водят преговори със САЩ.

"В момента тече дипломатически диалог със САЩ. Министерството на външните работи няма да дава повече подробности на този етап", заяви говорител на ведомството.

Гренландия е автономна територия в рамките на Кралство Дания и има ключово стратегическо значение за сигурността в Северния Атлантик и Арктическия регион. В базата Туле вече е разположено американско военно присъствие, използвано основно за радарно наблюдение и ранно предупреждение.

Според анализатори темата се вписва в по-широкото съперничество между големите сили за влияние в Арктика, където топенето на ледовете открива нови морски маршрути и потенциални ресурси, което засилва стратегическата значимост на региона.

Нападнаха германски войници от НАТО в Нидерландия

Свят Преди 23 минути

Случаят се разглежда като „инцидент, свързан със сигурността“

Шофьорите да внимават: Ограничения по пътя за Боровец и на АМ „Тракия“

България Преди 1 час

От 10:00 до 14:00 часа движението ще бъде поетапно ограничавано по пътните отсечки Боровец – Самоков и Самоков – Бели Искър

Нора Недкова отпадна на крачка от звездния финал в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 8 часа

Тя е ексклузивен гост в подкаста “Кухнята след Ада”

Тръмп: Краят на войната в Украйна е много близо

Свят Преди 8 часа

С това той повтори казаното от руския президент Владимир Путин

Най-малко 100 убити при въздушен удар на нигерийската армия

Свят Преди 9 часа

Военните започнаха разследване на този инцидент

Правителството на Петер Мадяр положи клетва

Свят Преди 10 часа

България подкрепи мисия в Ормузкия проток

България Преди 10 часа

Инициативата на Великобритания и Франция има за цел да защити търговските кораби

Зарадваха Путин с тест на "най-мощната ракета в света"

Свят Преди 10 часа

Путин: Тя има способността да проникне през всички съществуващи и бъдещи противоракетни отбранителни системи

Министър Пеев ограничи разходите на транспортните дружества

България Преди 11 часа

Мярката е част от изготвянето на цялостен анализ на финансовото, административното и договорното състояние на дружествата

Политическата криза в Румъния се разраства

Свят Преди 11 часа

Искат импийчмънт на президента Никушор Дан

Мъж от София опита да подкупи областния управител на Добрич

България Преди 11 часа

Той е задържан в момента на предаване на подкуп в размер на 40 000 евро

Жители на „Младост“ на протест, искат оставката на районния кмет

България Преди 12 часа

Гражданите не искат да се строят нови огромни сгради в „Младост“

ГЕРБ започва смяна на общински ръководства

България Преди 12 часа

Това става след резултатите от парламентарните избори

Тир се завъртя на "Хемус", в него катастрофираха коли

България Преди 13 часа

Движението в района е спряно

Човек почина до метростанция в центъра на София

България Преди 13 часа

Тялото е на намерено до метростанция "Опълченска"

<p>Скандал: Северна Македония вика посланика на България</p>

Свят Преди 13 часа

Причината за тази дипломатическа реакция е неотдавнашното изявление на новия външен министър на България

