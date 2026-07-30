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ФИФА даде краен срок, УЕФА обяви бойкот на Световните първенства

Гласуването на УЕФА беше единодушно, като всички 55 членове бяха "за"

Николай Киров Николай Киров

Обновена на 30 юли 2026, 18:00 / 30 юли 2026, 16:16
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С ветовната футболна централа (ФИФА) даде на своите 211 членове краен срок да одобрят планираната сделка с инвеститори за следващото Световно първенство, съобщи ДПА.

В отговор УЕФА обяви бойкот на бъдещите Световни първенства за мъже и жени. Гласуването беше единодушно, като всички 55 членове бяха "за". Извънредното заседание се проведе в четвъртък, онлайн, предава Си Ен Ен.

"Позицията на Европа е ясна. Никога няма да дадем легитимност на този модел. Никой няма моралното право да продава това, което просто държи в доверие за следващото поколение. В резултат на днешната дискусия, нито един национален отбор на УЕФА няма да участва в състезания на ФИФА, докато това предложение остава валидно, освен ако това предложение не бъде изоставено изцяло и не бъдат дадени обвързващи гаранции, че ФИФА никога повече няма да отвори управлението или състезанията си за частни инвеститори. Никой не трябва да се съмнява: УЕФА и нейните национални асоциации ще се противопоставят на тези планове с абсолютна решителност", пише в позицията на Европейската футболна централа.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е изпратил писмо до 211-те, членуващи в организацията футболни федерации, в което посочва, че те ще получат по 40 милиона долара, с първоначално плащане от 20 милиона долара, ако подкрепят плана на ФИФА до 19 септември. Парите ще дойдат от финансов пакет в размер на 10 милиарда долара.

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Тези, които не се присъединят, ще имат право на 2,7 милиона долара съгласно настоящата глобална схема за разпределение, се посочва в писмото.

От световната футболна централа обявиха във вторник планове за създаване на частна компания, която да управлява най-големите събития, включително Световното първенство, като външни инвеститори ще бъдат поканени да купуват акции.

ФИФА ще запази контрол върху дружеството, но и ще предложи миноритарни дялове в него на стойност до 4,2 милиарда долара.

Ходът идва след като турнирът в Северна Америка това лято генерира рекордни приходи от 15 милиарда долара, в сравнение с 8 милиарда долара в Катар през 2022 година, което за пореден път подчертава търговската привлекателност във футбола.

Предложението на ФИФА беше посрещнато с остри критики от Европейската футболна централа.

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"Днес научихме за крайния срок на ФИФА към асоциациите да подкрепят техните предложения или да оттеглят еднократното си изплащане. Това казва всичко, което трябва да знаете за този план. След като проведе дискусии с много заинтересовани страни в играта, УЕФА знае, че има значителна и нарастваща опозиция срещу схемата на ФИФА. ФИФА не може да продължи да използва нашия спорт, за да обогатява себе си и своите приятели. Можем да развиваме играта правилно. Време е да дадем приоритет на асоциациите, клубовете, лигите, играчите и феновете," заявиха от УЕФА.

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"Това преминава границата, която футболните ръководни органи никога не трябва да прекрачват. Душата на футбола и неговото управление не могат да бъдат превръщани в активи за търговия, особено при липса на прозрачност относно това кой ще спечели финансово. Никой не притежава футбола. Той не принадлежи на ФИФА, за да бъде продаван", посочиха от УЕФА.

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер също се изказа критично.

"Близките отношения между президентите на ФИФА и САЩ вече придобиха финансов характер, което нанася сериозна вреда на футбола. Никой няма право да продава нашата игра", подчерта той.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, БГНЕС, CNN    
ФИФА УЕФА Джани Инфантино
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