Два филма с българи на международния филмов фестивал в Сан Себастиан

Д ебютният пълнометражен игрален филм на режисьора Христо Симеонов – „Обувките на баща ми", е селектиран за световна премиера на 74-тото издание на международния филмов фестивал в Сан Себастиан, информират от Националния филмов център (НФЦ).

Лентата е ще бъде в конкурсната секция New Directors и ще се състезава за награда Kutxabank - New Directors Award.

„Обувките на баща ми“ проследява историята на младо момиче и нейната майка, които трябва да разпознаят безжизненото тяло на техния съответно баща и съпруг – мъж, който не присъства в живота им с години. В главните роли са Валерия Върбанова, Таня Шахова, Вяра Коларова, Борислав Русев. В екипа са сценаристите Христо Симеонов и Петър Крумов, операторът Веселин Христов, художникът Ивелина Минева, директор на продукция – Богдан Ежбеков, монтажистите Фредерик Фишефе и Серкан Сезгин, звуковият дизайнер Светлозар Георгиев и композиторът Милен Апостолов.

Продукцията с българско участие – „Каквото остава“, също е в основния конкурс на 74-тия международен фестивал в Сан Себастиан. Новият филм на Йешим Устаоглу ще има световна премиера на един от най-авторитетните кинофестивали в света от категория „А“, коментират от „Арт фест“.

„Каквото остава“ (Artakalan/ What Remains) е създаден от Турция, Люксембург, Франция и България (РФФ интернешънъл). Оператор е Кирил Проданов, асистент-оператор на фокус – Делян Георгиев, гафер – Александър Бенев. Главният гримьор на продукцията е Росица Герасимова. Филмът се реализира с подкрепата на Националния филмов център. Продуцент от българска страна е Стефан Китанов, изпълнителен продуцент – Светла Цоцоркова, асистент на продуцента – Вихрена Нинова, в партньорство с „Доли медия студио“ (Добромир Чочов, Любомир Чочов), фоли ефекти – Борис Траянов, Лийт Ридли.

„Каквото остава“ е филм за пътя на една поетеса, която бяга от задушаващото я ежедневие, за да се свърже отново със своето вътрешно „аз“ и съвестта си. Тя поставя под въпрос утвърдените представи за семейство и смисъла на живота, и в същото време отваря нов път за себе си и своите близки.