Разследване на кражба разкри незаконен арсенал с тротил, пистолети и заглушители

П ри претърсване на адрес в град Батановци, област Перник, разследващи откриха незаконен арсенал от оръжия, боеприпаси и взривни вещества, съобщиха от прокуратурата.

Акцията е част от разследване на кражба за около 40 000 евро от апартамент в Благоевград, извършена през март тази година.

По случая са привлечени като обвиняеми трима мъже на 53, 45 и 45 години. Според събраните доказателства те са проникнали в жилището, след като са повредили входната врата, и са откраднали парични суми в различна валута, множество бижута и голямо количество видеокарти, собственост на чуждестранни граждани.

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При претърсване на адрес, ползван от един от обвиняемите в Батановци, са открити и иззети пистолети, пушка, заглушител за огнестрелно оръжие, голямо количество боеприпаси с различен калибър, цилиндрични тела с надпис „Тротил 400 гр.“, огнепроводен шнур, противошокова палка, радиостанции, автомобилни ключове, кобури и пълнител за пистолет.

Източник: Prb.bg

Заради откритите оръжия и взривни вещества е образувано отделно досъдебно производство за държане на огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни вещества без необходимото разрешение. Разследването се води под ръководството на Районна прокуратура - Перник.

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Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. От прокуратурата ще поискат от съда налагането на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. По данни на държавното обвинение те са осъждани.