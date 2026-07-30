Доналд Туск с първи подробности: Руска ракета Х-101 е паднала в нива в Полша

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П ремиерът на Полша Доналд Туск съобщи, че ракета, изстреляна най-вероятно от Русия, е паднала дълбоко във вътрешността на полската територия рано сутринта в четвъртък, докато Москва извършваше смъртоносни атаки с далечен обсег на територията на цяла Украйна.

Ракетата е паднала и се е взривила на около 90 километра (55 мили) навътре в полска територия рано сутринта в четвъртък, оставяйки огромен кратер в средата на нива, съобщиха местните власти.

„Имахме готовност да свалим ракетата, ако беше продължила полета си“, заяви Туск по време на извънредно правителствено заседание, според публикация на канцеларията му в X.

„Всички данни сочат, че става дума за руска крилата ракета Х-101“, заяви той.

Неизвестен обект падна в Полша след масирана руска атака срещу цяла Украйна

„Командирите на НАТО се информират своевременно“, добави той.

По-рано Полша съобщи, че е вдигнала във въздуха изтребители в отговор на масираната руска атака срещу Украйна, която засегна големи части от страната, занеса смъртта на най-малко осем души, включително деца, и затрупа няколко души под развалините.

⚡️„Szyby omal nie wyleciały”. Potężny wybuch w Polsce podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę



„Szyby o mało nie wyleciały”. Potężny wybuch w Polsce podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę.



Według polskiego wojska w nocy poderwano myśliwiec F-16 do przechwycenia niezidentyfikowanego… https://t.co/GGFcoXsaWX pic.twitter.com/QP64OZbnes — NEXTA Polska (@nexta_polska) July 30, 2026

Ракетата е паднала в незастроен район близо до село Тарнава-Колония в Люблинското войводство, съобщиха от полската армия. Полската полиция посочи, че местни жители са съобщили за мощен взрив.

„По време на масираната руска ракетна атака срещу Западна Украйна бе извършено нарушение на полското въздушно пространство“, написа по-рано Туск в X. Говорител на правителството съобщи, че Туск пътува към мястото на инцидента.

Rosyjska rakieta oficjalnie uderzyła w Polskę. pic.twitter.com/uZtlFGS5yz — konflikty (@konflikty2526) July 30, 2026

Отделно от това украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи в X, че руска крилата ракета е „навлязла в Полша като част от масирания удар на Русия срещу Украйна“.

Министерството на отбраната на Русия заяви в съобщение в Telegram в четвъртък, че е нанесело „масиран удар с използване на високоточни оръжия с голям обсег от суша, въздух и море“, както и с атакуващи дронове по военни обекти в цяла Украйна.

От полската армия заявиха, че противовъздушната отбрана на страната е засикла поне дузина ракети над Западна Украйна, които са представлявали потенциална заплаха за полското въздушно пространство.

Всяка потенциална руска атака толкова дълбоко в територията на страна от НАТО носи риск да бъде възприета като ескалация в продължаващата с години война на Москва срещу Украйна.

От CNN са потърсили НАТО за коментар

Dymy nad Otroczem we wschodniej Polsce, po tym jak rosyjska Ch-101 RZEKOMO weszła w polską przestrzeń powietrzną



To wg DONIESIEŃ Z UKRAIŃSKICH KANAŁÓW INFORMACYJNYCH



Ukraina wciąga Polskę w wojnę z Rosją, a fałszywych flag będzie coraz więcej pic.twitter.com/K38CUof2mq — Tomek Niewęgłowski (@tomek525) July 30, 2026

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща осъди новите „масирани“ руски удари срещу Украйна, както и „нарушаването на полското въздушно пространство“.

„Тези атаки още веднъж показват, че руската агресия представлява заплаха за сигурността на цяла Европа“, написа Коща в социалната мрежа X.

Нощ на ужас в Украйна: Загинали деца и хора под развалините

Ракетните удари взеха най-малко осем жертви в различни части на Украйна, а десетки бяха ранени.

Най-тежка е ситуацията в Кривой рог — родното място на президента Володимир Зеленски. Там балистична ракета удари жилищна сграда, в която е живеело многодетно семейство. Загинали са шест души, сред които три деца (две момичета на 5 и 12 години). Местните власти предупреждават, че броят на жертвите може да нарасне, тъй като спасителните екипи продължават да разчистват отломките.

Жертви и ранени има още в столицата Киев и в Полтавска област. В Лвов, в близост до полската граница, спасители оказват помощ на над две дузини ранени, като търсят затиснати хора под срутени конструкции. Хиляди жители на Киев прекараха нощта в метростанциите, превърнати в бомбоубежища.

Атаката се случи само ден след като украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом с молба за предоставяне на допълнителни системи за противовъздушна отбрана.