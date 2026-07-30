Жертвите на мощното земетресение в Япония вече са 30, спасители търсят още оцелели под руините

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С пасителни екипи в Япония продължават издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси югозападната част на страната и причини тежки разрушения в префектура Кумамото.

Земетресението в Япония взе 13 жертви, десетки са ранени и в неизвестност

По последни данни на японските власти 17 души са потвърдено загинали, а общият брой на смъртните случаи достига 30, ако бъдат включени и случаите, които все още се разследват. Спасителните операции продължават, докато хиляди хора остават без електричество и водоснабдяване на фона на екстремни летни горещини.

Земетресението удари района във вторник, 28 юли. То предизвика срутвания на сгради, разрушени пътища, повредени мостове и прекъсвания на електрическата и водоснабдителната инфраструктура. На места спасителните работи са допълнително затруднени от последвали трусове и опасност от нови срутвания.

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Четири тела бяха открити под руините на търговски център

Премиерът Санае Такаичи съобщи актуализирания брой на жертвите, след като властите потвърдиха откриването на още тела под руините на търговския център Aeon.

Смята се, че след първоначалния трус в сградата е последвала мощна експлозия, вероятно причинена от изтичане на газ. Разследването на причината за взрива продължава.

От района на търговския център са били извадени хора, като спасителните екипи продължават да разчистват отломките. Властите смятат, че е възможно под разрушената конструкция все още да има затрупани хора.

Самият търговски център е особено символично място за района. Той беше отворен отново през юни 2026 г., след като беше реконструиран заради щетите от разрушителните земетресения в Кумамото през 2016 г. Само месец по-късно новият трус отново превърна част от комплекса в руини.

Жертви и в завод на хартия

Сред най-тежко засегнатите обекти е и заводът на Nippon Paper Industries в град Яцуширо.

Част от комин на предприятието се е срутил вследствие на труса. При инцидента са загинали петима души, а други работници са били обявени за изчезнали. Районът около завода е сред местата, в които спасителните екипи продължават работа.

Десетки хиляди са без ток и вода

Земетресението остави значителна част от засегнатите райони без основни услуги.

Към четвъртък хиляди домакинства и обществени сгради все още са без електрозахранване, а десетки хиляди са с прекъснато водоснабдяване. На места са организирани доставки на питейна вода и са разположени аварийни санитарни съоръжения.

Телевизионни кадри показват опашки за гориво и вода. Властите изпращат допълнителни количества вода, оборудване и климатици към евакуационните центрове.

Именно високите температури се превръщат в още една сериозна опасност за хората, останали без електричество. Прогнозите за района са температурите да се доближат до 40 градуса, което увеличава риска от топлинен удар и допълнително усложнява спасителните и хуманитарните операции.

Евакуираните се борят с непоносима жега

Стотици хора, сред които много възрастни, са настанени във временни убежища и обществени сгради.

Някои от евакуираните спят върху тънки постелки, след като домовете им са станали необитаеми заради разрушенията или липсата на ток и вода.

За много от тях жегата се оказва почти толкова сериозно изпитание, колкото и последствията от земетресението. Без електричество климатичните системи не могат да работят, а това създава допълнителен риск за възрастните хора и останалите уязвими групи.

Над 100 вторични труса

След основното земетресение са регистрирани повече от 100 вторични труса, което затруднява спасителните работи и увеличава опасността от допълнителни срутвания и свлачища.

Властите предупреждават населението да остане в готовност и да следва инструкциите на службите заради вероятността от нови трусове.

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Япония е сред най-сеизмично активните държави в света. Страната се намира в района на Тихоокеанския „Огнен пръстен“, където се срещат активни тектонични плочи и се регистрира значителна част от земетресенията по света. Според „Ройтерс“ Япония регистрира около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече.

Новият трус в Кумамото събуди болезнени спомени за бедствието от 2016 г. Тогава поредица от силни земетресения разтърси същия район, като загинаха повече от 270 души, а последиците от разрушенията и свлачищата продължиха дълго след основните трусове.

Споменът за катастрофалното земетресение и цунами от 11 март 2011 г. също остава силен в Япония. Тогава мощен трус с магнитуд 9,0 и последвалото цунами отнеха живота на близо 20 000 души и доведоха до тежката ядрена авария във Фукушима.

В Кумамото спасителните операции продължават. Основната задача на службите остава откриването на евентуални оцелели под разрушените сгради, докато властите едновременно се опитват да възстановят електричеството и водоснабдяването и да осигурят защита на евакуираните от опасната жега.