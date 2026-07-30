ДПС обжалва в съда отнемането на централата им в София

О т „Движение за права и свободи“ съобщиха, че решението на Министерския съвет от 22 юли 2026 г. за отнемане на партийната им централа на ул. „Врабча“ 23 в София е обжалвано пред компетентния съд.

Имотът на улица "Врабча" 23 в София се отнема от ДПС

Според ДПС, съгласно закона, подадената жалба спира изпълнението на правителственото решение и всички произтичащи от него правни последици до постановяването на окончателен съдебен акт.

Шишков: БСП трябва да напусне сградата, в която се помещава централата ѝ

От партията допълват, че след изявлението на министър Шишков, че на ДПС ще бъде предоставена нова сграда по реда на Закона за политическите партии, в момента се водят разговори с компетентните институции по въпроса.

Пеевски: НАП да отиде на „Врабча“ 23, ако наистина ще се повишат приходите

Припомняме, че на 22 юли правителството прие решение, с което отнема сградата на улица „Врабча” 23 от ДПС и я връща за ползване от Националната агенция за приходите. За освобождаването на имота бе даден 10-дневен срок.