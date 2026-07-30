Слуховете за сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина бяха опровергани

С амо година след като обявиха годежа си, Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес отново се оказаха в центъра на медийното внимание. Този път причината бяха масови слухове в социалните мрежи и португалските медии, че двамата подготвят сватба през идния уикенд.

Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха💍

Спекулациите започнаха, след като португалско телевизионно предаване показва предполагаема сватбена покана, според която церемонията трябваше да се състои в имението „Кинта да Регалейра“ в Синтра, Португалия, а дрескодът за гостите бе обявен като изцяло черен.

#FARÁNDULA ¿Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casan esa semana? Esto es lo que se sabe



La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvió a acaparar la atención tras la filtración de una presunta invitación con fecha y lugarhttps://t.co/XIyJX3nk7d — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 29, 2026

Изданието ¡HOLA! обаче категорично опроверга тези твърдения, потвърждавайки, че Роналдо и Родригес нямат намерение да се женят този уикенд. Проверка на програмата на историческото имение също показва, че то остава отворено за туристи, а вечерта е предвиден концерт, което прави провеждането на частно събитие от такъв мащаб практически невъзможно.

Любовна история зад кулисите

Двойката е заедно от близо десетилетие и вече отглежда пет деца. Въпреки че феновете очакват сватбата от години, Джорджина неведнъж е споделяла, че с Кристиано си представят интимно тържество в тесен кръг, а не пищно публично събитие. В интервю за списание ELLE тя за първи път показва и годежния си пръстен — диaмант, чиято стойност експертите оценяват на над 5 милиона евро.

В момента вместо да правят финални приготовления за олтара, двамата се наслаждават на релаксираща ваканция с децата си.

План за бъдещето

След кратката си почивка Кристиано Роналдо трябва да се завърне към тренировъчния си процес с саудитския си клуб Ал Насър, където има договор.

Освен спортните ангажименти, бъдещето на семейството продължава да бъде силно свързано със Саудитска Арабия. Според близки до двойката, те са инвестирали в две луксозни вили в ексклузивния комплекс Nujuma на Червено море. Кога точно ще се състои дългочаканата сватба, засега остава в тайна.