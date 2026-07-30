Демерджиев обвини прокуратурата в отказ от справедливост

Б авните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджив в позиция по казуса с делото за "ВиК Бургас", съобщиха от пресцентъра на МВР.

По думите му има данни за нанесени щети за милиони евро на държавата. Министърът допълва, че разследването е достигнало до имената на преки участници в политическия живот на страната, а също и на връзки, които будят основателни съмнения за схема за пълнене на черни партийни каси.

В позицията се отбелязва хронологията на събитията по казуса.

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"На 5 юли Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" образува досъдебно производство след разпити на свидетели. На 15 юли е задържан общински съветник, който е и председател на местна структура на партия. Причината – има данни, че той не просто покровителства, но ръководи схема, с която ВиК Бургас е ощетено с милиони евро. Как – чрез манипулация на водомери, които позволяват на обекти да плащат официално нереално ниски сметки за вода, а станалата част от сумата е предавана на ръка. Свидетели сами посочват общинския съветник като човека, получавал средствата", пише Демерджиев.

Министърът допълва, че по закон МВР има възможност да задържи заподозрения за 24 часа, за да може през това време безпрепятствено да продължи да събира доказателства. След това българската прокуратура удължава това задържане до 72 часа, за да се довърши работата по досъдебното производство.

"Този процес е ясен и отработен в годините. При този случай обаче прокуратурата отказва да го приложи. Вместо да повдигне обвинения, Софийска градска прокуратура изпраща делото на Окръжна прокуратура Бургас. Досъдебното производство пътува седем дни между София и Бургас. Сякаш няма куриери. Действията обаче не започват дори тогава – следват отводи на прокурори – четири на брой", посочва Демерджиев.

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Министърът отбелязва, че наблюдаващ прокурор по делото е определен днес, три седмици след първоначалните действия на МВР. Според него това се е случило едва след намесата на министър-председателя Румен Радев и заради публичния отзвук от думите му.

"Аз вярвам, че българската правораздавателна система трябва да работи бързо, качествено и по съвест. За съжаление, явно това невинаги е така. МВР ще продължи своите действия, без значение кой е обектът на оперативен интерес. Защото гарантирането на справедливостта е основната функция на държавата. Отказът от справедливост е равносилен на разпад", допълва вътрешният министър.

Припомня, че временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова вчера разпореди проверка от отдел "Инспекторат" при Върховната касационна прокуратура във връзка с твърденията за забавяне при движението на делото за за "ВиК Бургас".