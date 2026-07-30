България

Българският външен министър опита да успокои Иран

Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия

Николай Киров Николай Киров

30 юли 2026, 15:55
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М инистър Велислава Петрова проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Ислямска република Иран Абас Арагчи, съобщиха от МВнР.

По време на разговора Велислава Петрова подчерта значението, което България отдава на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Двамата министри изразиха готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран.

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Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

Българският външен министър посочи още, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите й това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран.

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Министър Петрова подчерта, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.

Външният министър на Иран Абас Арагчи от своя страна е описал най-новите събития в Близкия изток, продължаващата агресия на САЩ срещу Ислямската република, както и ескалирането на напрежението в Западна Азия, предаде иранската агенция ИСНА.

"Одобрението от страна на българското правителство на искането на САЩ да разположат военни самолети във военновъздушната база "Безмер" с цел подкрепа на военни операции от наша гледна точка е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционните и приятелски отношения между двете страни. Би било уместно българското правителство спешно да преразгледа това свое решение", заявил Арагчи.

"Даването на позволение територията на една държава да бъде използвана от друга държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава представлява акт на агресия", посочил иранският министър, цитирайки Член 3 от Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, в която се дава определение на термина "агресия".

В заключение иранският външен министър е подчертал, че Ислямска република Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност срещу всякаква агресия или враждебни действия, като добавил: "Всяка страна, която по какъвто и да е начин участва в извършването на военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за последствията от нея".

Редактор: Николай Киров
Източник: МВнР, БТА    
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