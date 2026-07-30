България

Лечева: Дълговете на БОК са за над 440 хиляди евро

Тя разкри и че след съдебната сага Комитетът възстановява плавно финансовата си стабилност

Николай Киров Николай Киров

30 юли 2026, 17:30
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П резидентът на МОК Кърсти Ковънтри е отправила покана за среща към БОК, на която да бъдат обсъдени перспективите за развитие на олимпийското движение у нас. Това сподели председателят на БОК Весела Лечева, цитирана от NOVA.

„Все повече финансови задължения, натрупани по време на предишното ръководство на Българския олимпийски комитет, излизат наяве и затрудняват работата на новото ръководство”, заяви председателят на БОК. По думите ѝ след последната финансова проверка дълговете на централата са нараснали с още около 80 хиляди евро. „На последната среща на Изпълнителното бюро съобщихме, че задълженията са в размер на 360 хиляди евро, но заради новите такива сумата се увеличи с още около 80 хиляди. За съжаление, постоянно изникват нови задължения. Това възпрепятства работата, защото губим време и енергия“, коментира Лечева.

Сметките на БОК са празни, дължи 360 000 евро

Тя разкри и че след съдебната сага Комитетът възстановява плавно финансовата си стабилност. „След окончателното приключване на съдебната сага МОК започна последователно възстановяване на всички суми, така че Олимпийският комитет да започне своята работа и тя да не бъде възпрепятствана”, обясни Лечева. 

Лечева: БОК е на прага на международен скандал

В качеството си на председател на Българския стрелкови съюз тя направи изявлението по време на контролно състезание по спортна стрелба, което ще определи участниците на предстоящото Европейско първенство до 23 години.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Български олимпийски комитет Весела Лечева МОК
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