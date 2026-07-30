Лечева: Дълговете на БОК са за над 440 хиляди евро

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П резидентът на МОК Кърсти Ковънтри е отправила покана за среща към БОК, на която да бъдат обсъдени перспективите за развитие на олимпийското движение у нас. Това сподели председателят на БОК Весела Лечева, цитирана от NOVA.

„Все повече финансови задължения, натрупани по време на предишното ръководство на Българския олимпийски комитет, излизат наяве и затрудняват работата на новото ръководство”, заяви председателят на БОК. По думите ѝ след последната финансова проверка дълговете на централата са нараснали с още около 80 хиляди евро. „На последната среща на Изпълнителното бюро съобщихме, че задълженията са в размер на 360 хиляди евро, но заради новите такива сумата се увеличи с още около 80 хиляди. За съжаление, постоянно изникват нови задължения. Това възпрепятства работата, защото губим време и енергия“, коментира Лечева.

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Тя разкри и че след съдебната сага Комитетът възстановява плавно финансовата си стабилност. „След окончателното приключване на съдебната сага МОК започна последователно възстановяване на всички суми, така че Олимпийският комитет да започне своята работа и тя да не бъде възпрепятствана”, обясни Лечева.

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В качеството си на председател на Българския стрелкови съюз тя направи изявлението по време на контролно състезание по спортна стрелба, което ще определи участниците на предстоящото Европейско първенство до 23 години.