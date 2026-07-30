СДВР: Не издирваме Симона Пейчева във връзка с убийството на Янков

С толичната дирекция на вътрешните работи не издирва бившата гимнастичка Симона Пейчева във връзка с разследването на смъртта на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков, чието тяло беше открито след умишлен палеж в дома му в Банкя. Това съобщиха от СДВР пред NOVA и уточниха, че не се налага издирването ѝ.

Според разследването световната шампионка по художествена гимнастика е била един от последните хора, видели Янков, часове преди той да бъде открит мъртъв.

Умишлен пожар и убийство: Какво се знае за смъртта на бизнесмена Владимир Янков

Разследването започна, след като на 27 юли пожарникари откриха тялото на 56-годишния бизнесмен. При потушаването на огъня е намерено силно овъгленото тяло на мъжа. Първоначално се работеше по всички възможни версии за смъртта му, но последвалите експертизи на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ показаха, че пламъците са лумнали вследствие на умишлен палеж.

Това насочи разследването към версията за предумишлено убийство, по която вече работи Софийската градска прокуратура.

Източници на NOVA, запознати с разследването, твърдят, че на втория етаж на къщата, където се намират спалните помещения, са открити повече от две огнища на пожара.

Нови разкрития за загадъчната смърт на бизнесмен в Банкя

Според бившия следовател Андрей Цветанов това е индикация, че палежът вероятно е бил използван като опит да бъдат заличени следите от престъплението. Той обясни още, че обвинението за предумишлено убийство означава, че извършителят е действал планирано.