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Вътре в смущаващия „култ“ на Джаред Лето: Бели дрехи, остров в Хърватия и хиляди долари

Години преди новия документален филм на BBC да го обвини в сексуални непристойности, Джаред Лето организираше уелнес събития на частен остров, които предизвикаха масови сравнения с религиозно сектантство

Стела Христова Стела Христова

30 юли 2026, 16:38
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Г одини преди скандала със сексуалното посегателство, който ескалира с новия документален филм на BBC, където четири жени обвиняват актьора в непристойно поведение, докато са били тийнейджърки, Джаред Лето вече беше обект на сериозни критики заради ръководенето на привиден „култ“, пише Page Six.

През август 2020 г. фронтменът на Thirty Seconds to Mars организира уелнес ретрийт, наречен „Mars Island“ — уж предназначено за феновете на групата, известни като Echelon. Събитието се проведе на частния, необитаем хърватски остров Обонян.

Участниците са прекарвали времето си в медитация, скандирания и йога, обличайки се в бели кафтани и следвайки неотлъчно холивудската звезда. Атмосферата на фестивала, за който присъстващите са плащали над 6 499 долара, бързо предизвика масови сравнения с култ.

Четири жени обвиняват Джаред Лето в престъпно сексуално поведение

  • Игра със символиката на сектантството

Спекулациите за характера на събитието се засилиха, след като бяха публикувани снимки, на които 54-годишният актьор stoi на скала с вдигнати ръце, докато последователите му долу повтарят неговите жестикулации. На други кадри Лето се вижда с тениска с надпис: „Това е култ“, а самата група на няколко пъти публикува снимки в социалните си мрежи с подобни текстове.

Преди Хърватия, групата организираше и събитието Camp Mars в Малибу — уикенди сред природата с лагерни огньове, стрелба с лък и нощни концерти, чието последно издание бе през 2019 г.

  • Нови обвинения 

Интересът към тези псевдодуховни прояви се възроди с нова сила след премиерата на документалния филм на BBC „Джаред Лето: Мрачната тайна на Холивуд“. В него четири жени обвиняват носителя на „Оскар“ в сексуален тормоз от времето, когато са били непълнолетни.

В официално изявление пред медиите Лето категорично отхвърли всички обвинения, наричайки ги „абсолютно и изцяло неверни“ и заяви, че никога през живота си не е извършвал сексуално насилие.

Скандалът припомни и негови предишни ексцентрични прояви на филмовите площадки, включително признанията му от 2016 г., че е изпращал употребявани презервативи и смущаващи предмети на колегите си Уил Смит и Марго Роби по време на снимките на „Отряд самоубийци“, за да влезне в ролята на Жокера.

Редактор: Стела Христова
Джаред Лето Сексуално посегателство Култ Скандал Thirty Seconds to Mars Обвинения Документален филм BBC
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