Свят

Огнен ад в Гърция: Пламъците изпепелиха домове и взеха жертви

Трима пожарникари загинаха при пожарите в Гърция, хиляди жители и туристи бяха евакуирани, а силни ветрове разпалват нови огнища

Василена Василева Василена Василева

30 юли 2026, 10:33
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М ощни ветрове продължават да разпалват горските пожари в южната част на остров Крит и на североизточния егейски остров Лесбос, докато гръцките пожарникари се борят с огнената стихия вече втори ден.

Най-тежко е положението в района на Ретимно на Крит, където огънят е обхванал района около селата Крия Вриси и Орне и се е насочил към крайбрежния курорт Агия Галини. Повече от 200 пожарникари, десетки противопожарни автомобили и въздушна техника участват в гасенето. Силните ветрове обаче възпрепятстват работата от въздуха и усложняват овладяването на фронтовете.

  • Трима пожарникари загинаха

Пожарите вече взеха човешки жертви.

Двама гръцки пожарникари загинаха, след като бяха блокирани от пламъците, докато се придвижвали между отделни огнища край Крия Вриси на Крит. Трети пожарникар загина при отделен пожар в района на Пелопонес.

Пожарът на Крит се разпространи бързо заради силния вятър, като фронтът достигна значителна дължина и застраши населени места и туристически райони.

  • Около 8000 души са евакуирани

Мащабът на бедствието принуди властите да евакуират хиляди хора.

Заместник-префектът на Ретимно Мария Лион съобщи, че около 8000 души са били евакуирани в сряда вечерта заради пожарите.

Пламъците са унищожили домове, стопански постройки и земеделски площи, а има и загуби на добитък. Точният размер на щетите все още не е установен, тъй като пожарите продължават да бушуват.

Сред евакуираните има и чуждестранни туристи, почиващи в района на Агия Галини. След задействането на гръцката система за спешно предупреждение 112 властите разпоредиха евакуация на курорта. На място бяха приведени в готовност линейки, а местните хотелиери проверяваха възможностите за настаняване на хората, принудени да напуснат местата за почивка.

  • Кораби са в готовност за евакуация по море

Заради опасността огънят да достигне до крайбрежните райони четири кораба са разположени край Агия Галини, за да окажат съдействие при евентуална евакуация по море.

Сред тях има и плавателен съд на Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс“.

Мерките са част от плана на гръцките власти за бързо извеждане на жители и туристи, ако пожарът се приближи до населените места и пътната евакуация стане невъзможна.

  • Вятърът достига 125 км/ч

Един от най-сериозните проблеми пред пожарникарите остават метеорологичните условия.

Според Костас Лагувардос, директор на изследванията в Националната обсерватория в Атина, поривите на вятъра в южната част на Ретимно са достигали до 125 км/ч. По думите му силният вятър се очаква да се запази и през деня.

Заради условията противопожарните самолети и хеликоптери не винаги могат да работят ефективно. В четвъртък сутринта част от въздушната техника не е могла да бъде използвана заради силните пориви.

На Крит е обявена много висока опасност от горски пожари.

  • Огънят стигна до Лесбос

Пожар бушува и край Пломари на остров Лесбос.

Пожарникарите там са подпомагани от въздушни сили и общински екипи, а полицията и бреговата охрана са в повишена готовност заради опасността огънят да се разпространи допълнително.

Силните ветрове създават предпоставки за бързо разпалване на нови огнища, което прави ситуацията трудна за прогнозиране.

  • Димът достигна района на Атина

Последиците от пожарите се усещат и на значително разстояние.

Димът от огнищата на Крит, комбиниран с пушек от пожари край Дарданелите в Северозападна Турция, се е разпространил към района на Атина според данни на „АтмоХЪБ“ (AtmoHUB).

Според службата за атмосферно моделиране димът над Атика се намира на по-голяма височина и към момента не се очаква да окаже значително влияние върху качеството на въздуха на нивото на земята.

  • Пожарите поставят Гърция под нов натиск

Новата вълна от пожари идва на фона на изключително сухо и горещо време в Гърция и в други части на Европа. Силният вятър допълнително ускорява разпространението на пламъците и затруднява работата на спасителните служби.

Гръцките власти остават в повишена готовност, а на Крит пожарникари, доброволци, местни екипи и въздушна техника продължават да се борят с огъня.

Въпреки мащабната мобилизация към момента няма знак за трайно овладяване на най-големите огнища. Очакванията за засилване на ветровете по-късно през деня пораждат опасения, че ситуацията може отново да се влоши.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Магдалена Димитрова    
Горски пожари Гърция Остров Крит Остров Лесбос Силни ветрове Евакуация Пожарникари Природно бедствие Огнена стихия Жертви
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