Огнен ад в Гърция: Пламъците изпепелиха домове и взеха жертви

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М ощни ветрове продължават да разпалват горските пожари в южната част на остров Крит и на североизточния егейски остров Лесбос, докато гръцките пожарникари се борят с огнената стихия вече втори ден.

Най-тежко е положението в района на Ретимно на Крит, където огънят е обхванал района около селата Крия Вриси и Орне и се е насочил към крайбрежния курорт Агия Галини. Повече от 200 пожарникари, десетки противопожарни автомобили и въздушна техника участват в гасенето. Силните ветрове обаче възпрепятстват работата от въздуха и усложняват овладяването на фронтовете.

Two firefighters have died in a wildfire that broke out Wednesday on the southern Greek island of Crete, the fire department said. A third firefighter also died Wednesday outside the fire perimeter, after tackling a separate blaze in Greece’s southern Peloponnese region. pic.twitter.com/R0EDwfLU5W — The Associated Press (@AP) July 29, 2026

Трима пожарникари загинаха

Пожарите вече взеха човешки жертви.

Двама гръцки пожарникари загинаха, след като бяха блокирани от пламъците, докато се придвижвали между отделни огнища край Крия Вриси на Крит. Трети пожарникар загина при отделен пожар в района на Пелопонес.

Пожарът на Крит се разпространи бързо заради силния вятър, като фронтът достигна значителна дължина и застраши населени места и туристически райони.

Около 8000 души са евакуирани

Мащабът на бедствието принуди властите да евакуират хиляди хора.

Заместник-префектът на Ретимно Мария Лион съобщи, че около 8000 души са били евакуирани в сряда вечерта заради пожарите.

Пламъците са унищожили домове, стопански постройки и земеделски площи, а има и загуби на добитък. Точният размер на щетите все още не е установен, тъй като пожарите продължават да бушуват.

Сред евакуираните има и чуждестранни туристи, почиващи в района на Агия Галини. След задействането на гръцката система за спешно предупреждение 112 властите разпоредиха евакуация на курорта. На място бяха приведени в готовност линейки, а местните хотелиери проверяваха възможностите за настаняване на хората, принудени да напуснат местата за почивка.

🔵#Incendi A #Creta i roghi continuano a imperversare, alimentati da forti venti: le raffiche oltre i 100 km/h impediscono agli aerei di operare per spegnere le fiamme; 8mila le persone fatte sgomberare nella notte. 3 i pompieri morti nelle operazioni in tutta la Grecia. pic.twitter.com/L8qYjX1zGq — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 30, 2026

Кораби са в готовност за евакуация по море

Заради опасността огънят да достигне до крайбрежните райони четири кораба са разположени край Агия Галини, за да окажат съдействие при евентуална евакуация по море.

Сред тях има и плавателен съд на Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс“.

Мерките са част от плана на гръцките власти за бързо извеждане на жители и туристи, ако пожарът се приближи до населените места и пътната евакуация стане невъзможна.

Вятърът достига 125 км/ч

Един от най-сериозните проблеми пред пожарникарите остават метеорологичните условия.

Според Костас Лагувардос, директор на изследванията в Националната обсерватория в Атина, поривите на вятъра в южната част на Ретимно са достигали до 125 км/ч. По думите му силният вятър се очаква да се запази и през деня.

Заради условията противопожарните самолети и хеликоптери не винаги могат да работят ефективно. В четвъртък сутринта част от въздушната техника не е могла да бъде използвана заради силните пориви.

На Крит е обявена много висока опасност от горски пожари.

Огънят стигна до Лесбос

Пожар бушува и край Пломари на остров Лесбос.

Пожарникарите там са подпомагани от въздушни сили и общински екипи, а полицията и бреговата охрана са в повишена готовност заради опасността огънят да се разпространи допълнително.

Силните ветрове създават предпоставки за бързо разпалване на нови огнища, което прави ситуацията трудна за прогнозиране.

Димът достигна района на Атина

Последиците от пожарите се усещат и на значително разстояние.

Димът от огнищата на Крит, комбиниран с пушек от пожари край Дарданелите в Северозападна Турция, се е разпространил към района на Атина според данни на „АтмоХЪБ“ (AtmoHUB).

Според службата за атмосферно моделиране димът над Атика се намира на по-голяма височина и към момента не се очаква да окаже значително влияние върху качеството на въздуха на нивото на земята.

#Internacionales | 🇬🇷🔥👨‍🚒 Dos bomberos fallecieron mientras combatían el incendio forestal de gran magnitud en Krya Vrysi, Rétino, isla de Creta en Grecia.



El fuego continúa fuera de control debido a los fuertes vientos, con ráfagas de hasta 7 grados Beaufort, que dificultan las… — Porttada (@porttada) July 29, 2026

Пожарите поставят Гърция под нов натиск

Новата вълна от пожари идва на фона на изключително сухо и горещо време в Гърция и в други части на Европа. Силният вятър допълнително ускорява разпространението на пламъците и затруднява работата на спасителните служби.

Гръцките власти остават в повишена готовност, а на Крит пожарникари, доброволци, местни екипи и въздушна техника продължават да се борят с огъня.

Въпреки мащабната мобилизация към момента няма знак за трайно овладяване на най-големите огнища. Очакванията за засилване на ветровете по-късно през деня пораждат опасения, че ситуацията може отново да се влоши.