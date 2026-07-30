Свят

Осъдиха бащата на Ейми Уайнхаус да плати $2,7 млн. на приятелки на дъщеря му

Лондонски съд разпореди Мич Уайнхаус да плати близо 2,7 милиона долара на две от най-близките приятелки на покойната му дъщеря. Бащата на певицата ги беше обвинил неоснователно, че са разпродавали нейни вещи на търг без негово съгласие

Стела Христова Стела Христова

30 юли 2026, 10:54
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М ич Уайнхаус, бащата на покойната музикална легенда Ейми Уайнхаус, бе осъден да плати почти 2,7 милиона долара на две от най-близките приятелки на дъщеря си. Решението идва след неуспешното му съдебно дело, в което той ги обвини, че са продавали лични вещи на певицата на аукцион за лична печалба, пише PEOPLE.

75-годишният Мич твърдеше, че Наоми Пари и Катриона Гърлей са организирали поредица от търгове в САЩ между 2021 г. и 2023 г. зад гърба му. Лондонският съд обаче отхвърли исковете му, а новото окончателно решение потвърди пълното оневиняване на двете жени.

Съдията по делото посочи, че Мич Уайнхаус съзнателно е водил слабо и агресивно дело, въпреки че през цялото време е бил напълно наясно с планирания търг.

„Ищецът реши да започне неоснователно дело, да го води агресивно до самия край и да отправи сериозни и непредизвикани обвинения, които нанесеха огромни щети върху репутацията, кариерните изгледи, финансовата сигурност и здравето на ответниците“, заявява съдийката в окончателното решение.

  • Умишлен натиск и манипулация

От съдебните документи става ясно, че бащата на певицата лично е комуникирал с аукционната къща Julien’s Auctions преди провеждането на търга, получавал е прессъобщения и дори е бил запознат с инвентара, предвиден за музея на наградите „Грами“. Въпреки това той е опитал да упражни натиск върху организаторите, за да скрие договора за аукциона от приятелките на Ейми.

Съдът заключи, че Мич умишлено е превърнал спора в скъпоструващ процес, разчитайки да упражни търговски натиск върху двете жени и да ги принуди да се съгласят на неговите условия.

Сега бащата на звездната изпълнителка трябва да възстанови направените съдебни разходи и да изплати обезщетения на обща стойност близо 2,7 милиона долара на Наоми Пари и Катриона Гърлей в двуседмичен срок.

Ейми Уайнхаус, която се превърна в световна сензация с албума си Back to Black и спечели редица награди „Грами“, почина трагично през 2011 г. от алкохолно отравяне едва на 27-годишна възраст.

Трагично краткият живот на Ейми Уайнхаус
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Ейми Уайнхаус
Ейми Уайнхаус
Ейми Уайнхаус
Ейми Уайнхаус
Редактор: Стела Христова
Ейми Уайнхаус Мич Уайнхаус съдебно дело търг обезщетение неуспешно дело манипулация
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