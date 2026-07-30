Осъдиха бащата на Ейми Уайнхаус да плати $2,7 млн. на приятелки на дъщеря му

М ич Уайнхаус, бащата на покойната музикална легенда Ейми Уайнхаус, бе осъден да плати почти 2,7 милиона долара на две от най-близките приятелки на дъщеря си. Решението идва след неуспешното му съдебно дело, в което той ги обвини, че са продавали лични вещи на певицата на аукцион за лична печалба, пише PEOPLE.
75-годишният Мич твърдеше, че Наоми Пари и Катриона Гърлей са организирали поредица от търгове в САЩ между 2021 г. и 2023 г. зад гърба му. Лондонският съд обаче отхвърли исковете му, а новото окончателно решение потвърди пълното оневиняване на двете жени.
Amy Winehouse’s Father Mitch Ordered to Pay Nearly $2.7M to Late Daughter’s Friends After Accusing Them of Auctioning Off Her Items https://t.co/AIz2Pb7sIu— People (@people) July 30, 2026
Съдията по делото посочи, че Мич Уайнхаус съзнателно е водил слабо и агресивно дело, въпреки че през цялото време е бил напълно наясно с планирания търг.
„Ищецът реши да започне неоснователно дело, да го води агресивно до самия край и да отправи сериозни и непредизвикани обвинения, които нанесеха огромни щети върху репутацията, кариерните изгледи, финансовата сигурност и здравето на ответниците“, заявява съдийката в окончателното решение.
- Умишлен натиск и манипулация
От съдебните документи става ясно, че бащата на певицата лично е комуникирал с аукционната къща Julien’s Auctions преди провеждането на търга, получавал е прессъобщения и дори е бил запознат с инвентара, предвиден за музея на наградите „Грами“. Въпреки това той е опитал да упражни натиск върху организаторите, за да скрие договора за аукциона от приятелките на Ейми.
Съдът заключи, че Мич умишлено е превърнал спора в скъпоструващ процес, разчитайки да упражни търговски натиск върху двете жени и да ги принуди да се съгласят на неговите условия.
Amy Winehouse's father is ordered to pay nearly £1million to late star's friends after failed High Court claim over auctioning of her possessions https://t.co/5XQi8aVbaI— Daily Mail (@DailyMail) July 29, 2026
Сега бащата на звездната изпълнителка трябва да възстанови направените съдебни разходи и да изплати обезщетения на обща стойност близо 2,7 милиона долара на Наоми Пари и Катриона Гърлей в двуседмичен срок.
Ейми Уайнхаус, която се превърна в световна сензация с албума си Back to Black и спечели редица награди „Грами“, почина трагично през 2011 г. от алкохолно отравяне едва на 27-годишна възраст.