Осъдиха бащата на Ейми Уайнхаус да плати $2,7 млн. на приятелки на дъщеря му

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М ич Уайнхаус, бащата на покойната музикална легенда Ейми Уайнхаус, бе осъден да плати почти 2,7 милиона долара на две от най-близките приятелки на дъщеря си. Решението идва след неуспешното му съдебно дело, в което той ги обвини, че са продавали лични вещи на певицата на аукцион за лична печалба, пише PEOPLE.

75-годишният Мич твърдеше, че Наоми Пари и Катриона Гърлей са организирали поредица от търгове в САЩ между 2021 г. и 2023 г. зад гърба му. Лондонският съд обаче отхвърли исковете му, а новото окончателно решение потвърди пълното оневиняване на двете жени.

Amy Winehouse’s Father Mitch Ordered to Pay Nearly $2.7M to Late Daughter’s Friends After Accusing Them of Auctioning Off Her Items https://t.co/AIz2Pb7sIu — People (@people) July 30, 2026

Съдията по делото посочи, че Мич Уайнхаус съзнателно е водил слабо и агресивно дело, въпреки че през цялото време е бил напълно наясно с планирания търг.

„Ищецът реши да започне неоснователно дело, да го води агресивно до самия край и да отправи сериозни и непредизвикани обвинения, които нанесеха огромни щети върху репутацията, кариерните изгледи, финансовата сигурност и здравето на ответниците“, заявява съдийката в окончателното решение.

Умишлен натиск и манипулация

От съдебните документи става ясно, че бащата на певицата лично е комуникирал с аукционната къща Julien’s Auctions преди провеждането на търга, получавал е прессъобщения и дори е бил запознат с инвентара, предвиден за музея на наградите „Грами“. Въпреки това той е опитал да упражни натиск върху организаторите, за да скрие договора за аукциона от приятелките на Ейми.

Съдът заключи, че Мич умишлено е превърнал спора в скъпоструващ процес, разчитайки да упражни търговски натиск върху двете жени и да ги принуди да се съгласят на неговите условия.

Amy Winehouse's father is ordered to pay nearly £1million to late star's friends after failed High Court claim over auctioning of her possessions https://t.co/5XQi8aVbaI — Daily Mail (@DailyMail) July 29, 2026

Сега бащата на звездната изпълнителка трябва да възстанови направените съдебни разходи и да изплати обезщетения на обща стойност близо 2,7 милиона долара на Наоми Пари и Катриона Гърлей в двуседмичен срок.

Ейми Уайнхаус, която се превърна в световна сензация с албума си Back to Black и спечели редица награди „Грами“, почина трагично през 2011 г. от алкохолно отравяне едва на 27-годишна възраст.